Son Dakika Haberleri: İşçileri taşıyan midibüs kaza yaptı: 1'i ağır 6 yaralı
Son Dakika Güncel İşçileri taşıyan midibüs kaza yaptı: 1'i ağır 6 yaralı

İşçileri taşıyan midibüs kaza yaptı: 1'i ağır 6 yaralı

12 dakika önce

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan midibüsün yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağı uçması sonucunda meydana gelen kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan midibüsün yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağı uçması sonucunda meydana gelen kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Dilovası ilçesi D100 Karayolu Tavşanlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir fabrika işçilerini taşıyan Ahmet A. idaresindeki 41 P 5156 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan midibüs, devrilerek yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağı uçtu. Kazada otobüsü sürücüsü Ahmet A. ile 5 işçi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Ahmet A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Devrilen midibüs çekici yardımıyla kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Hakan Öztürk - İsmail Yıldır - Gürcan Yılmaz/İHA)

İşçileri taşıyan midibüs kaza yaptı: 1'i ağır 6 yaralı

Dilovası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MSB: PKK/YPG'li teröristlerin çıkması yakından takip ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü Futbol koçu, silahlı saldırganı sarılarak etkisiz hale getirdi! O anlar kamerada Nusaybin'de HDP'li milletvekillerine tepki: İhanet ettiğiniz bayrağın altında yaşamayacaksınız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 19:03:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İşçileri taşıyan midibüs kaza yaptı: 1'i ağır 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]