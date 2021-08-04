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İskoçya'dan 50 bin sterlinlik teşvik! Adalara yerleşecek 100 kişi arıyorlar - Son Dakika

İskoçya'dan 50 bin sterlinlik teşvik! Adalara yerleşecek 100 kişi arıyorlar

04.08.2021 13:55

İskoç hükümeti, aldığı kararla nüfusun azalmasını engellemeye yönelik hazırlanan plan kapsamında adalara taşınacak 100 kişi ya da aileye 50 bin sterlin (yaklaşık 600 bin TL) verecek.

İskoçya hükümeti, adalarda göç nedeniyle nüfusun gittikçe azalması üzerine harekete geçerek bölgeye yerleşecek kişilere yönelik hazırladığı teşvik planını açıkladı. Hazırlanan teşvik planı kapsamında adaya yerleşecek 100 kişi ya da aileye 50 bin sterlin (yaklaşık 600 bin TL) verileceği duyurulurken, programa 5 milyon sterlin bütçe ayrıldığı belirtildi.

KİŞİLERİN EV ALMASI VE İŞ KURMASI HEDEFLENİYOR

Adaya yerleşenlere verilecek 50 bin sterlinin çalışma çağındakilere ya da ailelere verileceği ifade edildi. Bu parayla kişilerin adalarda kalıcı yaşam sürmelerine yardımcı olmak amacıyla ev satın alması, inşa etmesi ve iş kurması hedefleniyor.

GÖÇÜN ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR

Ayrıca halihazırda adada yaşayan ve kalacağını belirten kişilere de teşvik verilebileceği aktarıldı. Hükümet, söz konusu girişim ile nüfusu 20 binin altında olan 93 adanın çoğunda gençlerin iş için büyükşehirlere gitmesinin önüne geçmeye çalışıyor. Planın nasıl uygulanacağına dair görüşmeler ise 24 Ekim'e kadar sürecek.

İskoçya'dan 50 bin sterlinlik teşvik! Adalara yerleşecek 100 kişi arıyorlar

Türk Lirası, Sterlin, İskoçya, GÖÇ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İskoçya'dan 50 bin sterlinlik teşvik! Adalara yerleşecek 100 kişi arıyorlar - Son Dakika Ekonomi


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