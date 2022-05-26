İslamabad'a giden yollar muhalefetin mitingi öncesi trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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İslamabad'a giden yollar muhalefetin mitingi öncesi trafiğe kapatıldı

26.05.2022 00:58
İslamabad'a giden yollar muhalefetin mitingi öncesi trafiğe kapatıldı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden tüm yollar, görevden alınan eski Başbakan Imran Khan ve destekçileri tarafından gerçekleştirilmesi planlanan büyük miting öncesinde trafiğe kapatıldı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden tüm yollar, görevden alınan eski Başbakan Imran Khan ve destekçileri tarafından gerçekleştirilmesi planlanan büyük miting öncesinde trafiğe kapatıldı. Başkente doğru yola çıkan bazı gruplar polis barikatını aşarken, bazı noktalarda ise arbede yaşandı.

Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan'ın görevden alınmasının ardından sular durulmuyor. Khan ve destekçileri, geçtiğimiz aydan bu yana ülke genelinde gerçekleştirdikleri protestolarla yeni koalisyon hükümetine yönelik seçim baskısını sürdürüyor. Eski Başbakan Khan ülkenin kuzeybatısında bulunan Peşaver kentindeki 10 binlerce destekçisine seçim düzenlenmesi talebiyle başkent İslamabad'da toplanma çağrısı yaptı. Başbakan Şehbaz Şerif başkanlığındaki koalisyon hükümeti ise Khan'ın eylemini engelleme sözü vererek mitingi "Ülkeye bölme ve kaosu teşvik etme" girişimi olarak nitelendirdi. İçişleri Bakanı Rana, "Kimsenin başkenti kuşatmasına ve şartlarını dikte etmesine izin verilmemelidir" dedi. Başkente giden otoyollardaki giriş ve çıkış noktaları, Peşaver, Lahor ve Multan çevresinde polis tarafından trafiğe kapatıldı. İslamabad polisi de yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını duyurdu. Tüm tedbirlere rağmen Khan'ın destekçileri başkente varmak üzere yollara dökülürken, bazı noktalarda polis ile protestocular arasında arbede yaşandı. Bazı gruplar ise kurulan barikatları aşarak başkent sınırlarına ulaştı.

Khan ve destekçileri, seçimlerin planlandığı gibi 2023'te değil, bu yıl yapılmasını talep ediyor. - İSLAMABAD

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Kaynak: İHA

Pakistan, Başbakan, Miting, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İslamabad'a giden yollar muhalefetin mitingi öncesi trafiğe kapatıldı - Son Dakika


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