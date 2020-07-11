Islık Dili ile tanınan köyde, Islık Dilispor Kulübü kuruldu - Son Dakika

Islık Dili ile tanınan köyde, Islık Dilispor Kulübü kuruldu

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünde Islık Dilispor Kulübü kuruldu.

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünde Islık Dili spor Kulübü kuruldu.

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Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği ve aynı zamanda Kuşköy Köyü Islık Dilispor Kulübü Başkanı olan Şeref Başkan, yaptığı açıklamada spor kulübü kurma işlemlerinin tamamlandığını söyledi. Kulüp Başkanı Şeref Başkan, "Amacımız gençlere sporu sevdirmek ve yetenekli sporcular yetiştirmek. Islık Dilispor Kulübü'nü Kuşköy köyünde kurduk, 2021 yılında amatör ligde mücadele etmeye başlayacağız. Biz çocukken oturduğumuz köyden iki kilometre mesafeye bugünkü Islık Dili Kültür ve Turizm festivalinin yapıldığı alana top oynamaya giderdik ve o dönemde birçoğumuz ıslık diliyle bir birimizi top oynamaya çağırırdık. Kuşköy köyü gençlerinin yapabilecekleri tek şey var oda futboldur. Bizde Islık Dilispor Kulübü olarak yeşil beyaz ve kırmızı forma rengimizle sahalara çıkacağız. Islık Dilispor Kulübü'nü kurmamızın amacı böyle bir spor kulübü kurma hedefimiz vardı bunu başardık. Kuşdili olarak da bilinen ve UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan ıslık dili için her yıl düzenlediğimiz festival bu sene korana virüsü nedeniyle düzenlemeyeceğiz. 2021 yılında düzenleyeceğiz ama ıslık dili faaliyetlerimiz hiç aksamadan devam edecek" dedi.


Program sonunda kurulan kulüp yönetimi başta olmak üzere açılışta bulunan Kuşköy köyü halkı ıslık diliyle "Spor bizim işimiz", "Spor kulübü hayırlı olsun" cümlelerini söyledi.


Islık Dilispor Kulübü hafta içinde genel kurulunu yaparak geçici yönetimini belirleyeceği ifade edildi. - GİRESUN

Çanakçı, Giresun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 12:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Islık Dili ile tanınan köyde, Islık Dilispor Kulübü kuruldu - Son Dakika Spor
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