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İspanya kıyılarına son 48 saatte 451 düzensiz göçmen geldi - Son Dakika

İspanya kıyılarına son 48 saatte 451 düzensiz göçmen geldi

11.02.2022 14:08
İspanya kıyılarına son 48 saatte 451 düzensiz göçmen geldi

Kuzey Afrika'dan İspanya kıyılarına son 48 saatte 380'i Kanarya Adaları'na olmak üzere toplam 451 düzensiz göçmen geldi.

Kuzey Afrika'dan İspanya kıyılarına son 48 saatte 380'i Kanarya Adaları'na olmak üzere toplam 451 düzensiz göçmen geldi.

Kuzey Afrika ile İspanya arasında son 3 yıldır düzensiz göçte en çok kullanılan güzergah olan Kanarya Adaları, 2022'nin başlarında da göçmen akınına uğramaya devam ediyor.

Kanarya Adaları özerk yönetim yetkilileri ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarından yapılan açıklamalarda, toplamda 7 kayık veya botla dün 158, bugün de 222 düzensiz göçmenin Büyük Kanarya Adası'nın güney kıyılarına geldiği bildirildi.

İspanya'ya gelen Afrikalı göçmenlerden 52'sinin kadın, 15'inin de çocuk olduğu, sağlık sorunu yaşayan bazı göçmenlerin hastaneye nakil edildiği bilgileri paylaşıldı.

Kanarya Adaları'na sadece ocak ayında 3 bine yakın düzensiz göçmen geldi.

Diğer yandan ülkenin güneyindeki Almeria kenti kıyılarına dün 57, doğudaki Balear Adaları kıyılarına da bugün 14 düzensiz göçmenin geldiği kaydedildi.

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Kanarya Adaları, Kuzey Afrika, İspanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya kıyılarına son 48 saatte 451 düzensiz göçmen geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İspanya kıyılarına son 48 saatte 451 düzensiz göçmen geldi - Son Dakika
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