İspanya OHAL ilan etti - Son Dakika

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İspanya OHAL ilan etti

6 saat önce

İspanya'da korona virüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

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İspanya'da korona virüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.


İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, salgınından dolayı ülke genelinde 15 gün "olağanüstü hal" ilan edildiğini açıkladı. İspanyol Başbakan 4 binden fazla korona vakasının görüldüğü İspanya'da önümüzdeki haftalarda vaka sayısının 10 bini bulabileceği bildirildi.


İspanya, Avrupa'da İtalya'nın ardından en fazla korona virüs vaka sayısının görüldüğü ülke oldu. İspanya'da 4 binden fazla vaka sayısı kaydedilirken, bugüne kadar 122 kişi hayatını kaybetti. - MADRİD

Pedro Rodriguez Ledesma, İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:46 Kaynak: İHA
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