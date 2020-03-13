İspanya OHAL ilan etti - Son Dakika

İspanya'da korona virüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.



İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, salgınından dolayı ülke genelinde 15 gün "olağanüstü hal" ilan edildiğini açıkladı. İspanyol Başbakan 4 binden fazla korona vakasının görüldüğü İspanya'da önümüzdeki haftalarda vaka sayısının 10 bini bulabileceği bildirildi.



İspanya, Avrupa'da İtalya'nın ardından en fazla korona virüs vaka sayısının görüldüğü ülke oldu. İspanya'da 4 binden fazla vaka sayısı kaydedilirken, bugüne kadar 122 kişi hayatını kaybetti. - MADRİD