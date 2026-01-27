Isparta\'da Fırtına Ağaçları Devrildi

Isparta'da etkisini artıran fırtına ağaçların devrilmesine ve park halindeki araçların zarar görmesine neden oldu.

Isparta'da geçtiğimiz gün akşam saatlerinde aniden etkisini artıran kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji'nin bir gün önce yaptığı uyarıların ardından şiddetlenen rüzgar, farklı noktalarda ağaçların devrilmesine yol açtı. Mimar Sinan Caddesi'nde rüzgarın etkisiyle dalından kopan ağaç parçaları park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Şiddetli rüzgarın etkisini sürdürdüğü kentte ekiplerin, devrilen ağaçların kaldırılması ve yolların yeniden açılması için çalışma yürüttüğü öğrenildi. - ISPARTA