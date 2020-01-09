Isparta'da ilçe sağlık müdürü darbedildi - Son Dakika
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Isparta'da ilçe sağlık müdürü darbedildi

6 saat önce

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç İlçe Sağlık Müdürü Doktor Deniz Karasu, Çiçekpınar Belde Belediye Başkanı Memiş Kaynak'a yaptığı ziyaretin ardından yolunu kesip, merkeze alınan 3 aile hekiminin yeniden beldede görevlendirilmesini isteyen grup tarafından darbedildi.

Isparta'da ilçe sağlık müdürü darbedildi, System.String[]

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç İlçe Sağlık Müdürü Doktor Deniz Karasu, Çiçekpınar Belde Belediye Başkanı Memiş Kaynak'a yaptığı ziyaretin ardından yolunu kesip, merkeze alınan 3 aile hekiminin yeniden beldede görevlendirilmesini isteyen grup tarafından darbedildi. Yaralanan Karasu, tedaviye alındı.

Darp olayı, bugün saat 10.30 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çiçekpınar beldesinde meydana geldi. Çiçekpınar Belediye Başkanı Memiş Kaynak'ı ziyaret eden İlçe Sağlık Müdürü Doktor Deniz Karasu, belediye binası çıkışında bir grup tarafından durduruldu. İddiaya göre, beldede görevli 3 aile hekiminin merkeze çekildiğini belirten grup, doktorların yeniden görevlendirilmesini istedi. Çıkan tartışmada Karasu, grubun saldırısına uğradı. Yere düşen ve belinde incinme meydana gelen Karasu, hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

'ASLA TASVİP ETMİYORUZ'

Çiçekpınar Belediye Başkanı Memiş Kaynak, "Bugün saat 10.30 sularında belediyemiz çıkışında İlçe Sağlık Müdürümüz Sayın Doktor Deniz Karasu'ya, vatandaşlarımız beldemizde görevli mobil uygulama yapan 3 aile hekiminin neden çekildiğini sordu. Bunun üzerine vatandaşlarla arbede yaşandı. Gelişen olaylardan büyük üzüntü duyduğumuzu ve tasvip etmediğimizi belirtiriz. Yaşanan olayda belediye başkanlığımızın hiçbir alakası yoktur" dedi.


Şarkikaraağaç, Memiş KAYNAK, Çiçekpınar, Karasu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:22 Kaynak: DHA
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