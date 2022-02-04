Isparta'da kar nedeniyle çatısı çöken pazarda onarım başladı - Son Dakika

Isparta'da dün etkili olan kar yağışının ardından çatısı çöken pazar yerinin kısa sürede hizmete açılacağı bildirildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve beraberindeki heyet, Davraz Mahallesi'ndeki Davraz Kapalı Pazar yerine gelerek çöken alanı inceledi.

Başdeğirmen, incelemenin ardından gazetecilere, kapalı pazar yerinin kısa sürede tadilattan geçirileceğini söyledi.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Başdeğirmen, büyük bir felaket yaşanmadan kazayı atlattıklarını aktardı.

Başdeğirmen, olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirterek "Allah'a şükür halk pazarının olduğu çarşamba gününe denk gelmedi. Can kaybı yaşanmadığı için teselli bulmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Enkaz nedeniyle 20'e yakın aracın hasar aldığını dile getiren Başdeğirmen, "Buradaki ilk işimiz araçları kaldırıp burayı sökmek olacak. Çalışmalara bugün başlıyoruz. En kısa sürede tadilatını bitirip faaliyete geçireceğiz. Herkese çok geçmiş olsun." diye konuştu.

Hasar gören kapalı pazar yeri havadan görüntülendi.