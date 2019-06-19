Son Dakika Haberleri: Isparta'da Lavanta Günleri hazırlık toplantısı
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Isparta'da Lavanta Günleri hazırlık toplantısı

27 dakika önce

Isparta'da Gül Festivali'nin ardından Temmuz ayı içerisinde yapılması planlanan Lavanta Günleri'ne hazırlanan Isparta'da yapılacak çalışmalar için toplantı düzenlendi.

Isparta'da Lavanta Günleri hazırlık toplantısı, System.String[]
Isparta'da Gül Festivali'nin ardından Temmuz ayı içerisinde yapılması planlanan Lavanta Günleri'ne hazırlanan Isparta'da yapılacak çalışmalar için toplantı düzenlendi. Kentte, yürütülecek çalışmaların lavanta dikimi yapan diğer köylere de katkı sağlayacağını aktaran Vali Seymenoğlu, "Amacımız bunu daha profesyonel şekilde ilçe genelinde yayabilmek ve bu turizm hareketliliğinden tüm vatandaşlarımızın yararlanmasını ve gelir elde etmelerine fırsat sağlamak. Asıl amacımız ise yöreyi tanıtmak" dedi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, İlgili kurum müdürleri, Kuyucak köyü muhtarı ve Lavanta Kokulu Köy Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Rabia Aydemir katıldı.

Düzenlenmesi planlan Lavanta Günleri için yapılacak tüm işlerin ele alındığı toplantında değerlendirmelerde bulunan Vali Seymenoğlu, başarılı geçen ve kısmen devam eden gül sezonun ardından aynı uygulamaları lavantada da yapmak istediklerini söyleyerek bu konuyla ilgili tüm kuruluşlarla ortak bir çalışma yapılacağını belirtti.

"Asıl amacımız yöreyi tanıtmak"

Bilinilirliğinin yüksek olması sebebiyle Kuyucak köyü üzerinden yürütülecek çalışmaların lavanta dikimi yapan diğer köylere de katkı sağlayacağını aktaran Vali Seymenoğlu, "Amacımız bunu daha profesyonel şekilde ilçe genelinde yayabilmek ve bu turizm hareketliliğinden tüm vatandaşlarımızın yararlanmasını ve gelir elde etmelerine fırsat sağlamak. Asıl amacımız ise yöreyi tanıtmak. Yörenin geçmişten bugüne intikal eden gelenek göreneğini, tarihini, doğal güzelliklerini öne çıkarabilmek" dedi. - ISPARTA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:21 Kaynak: İHA
Isparta, Güncel
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