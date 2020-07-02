Isparta'da motosiklet denetimlerinde 291 sürücüye işlem uygulandı, 41 araç trafikten men edildi - Son Dakika

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet üzerinde yaptıkları denetimlerde 291 sürücüye işlem uygularken, 41 aracı trafikten men etti.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, kentte meydana gelen trafik kazalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, kazalara büyük bir çoğunlukla motosiklet sürücülerinin karıştığını, motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerinin karıştığı ölümlü, yaralamalı trafik kazalarında ise bu araçların birçoğunun tescilsiz, sürücülerinin ise ehliyetsiz, küçük yaşta olduğunu tespit etti. Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların büyük bir oranının çevreye rahatsızlık veren, aşırı gürültü çıkaran motosikletler ile tescilsiz motosikletlerin oluşturduğu belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletler üzerindeki denetimlerini arttırdı. Bu kapsamda 17-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 859 motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet denetlendi. Yapılan denetimlerde 227 sürücü hakkında koruma başlığı (kask) kullanmamaktan, 21 sürücüye belgesiz araç kullanmaktan, 14 sürücüye abartılı egzozlu araç kullanmaktan, 29 sürücüye de muhtelif maddelerde olmak üzere toplam 291 sürücüye işlem yapıldı. Yapılan denetimlerde 41 motosiklet ve motorlu bisiklet trafikten men edildi. - ISPARTA