Isparta'da motosiklet denetimlerinde 291 sürücüye işlem uygulandı, 41 araç trafikten men edildi - Son Dakika

Isparta'da motosiklet denetimlerinde 291 sürücüye işlem uygulandı, 41 araç trafikten men edildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet üzerinde yaptıkları denetimlerde 291 sürücüye işlem uygularken, 41 aracı trafikten men etti.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet üzerinde yaptıkları denetimlerde 291 sürücüye işlem uygularken, 41 aracı trafikten men etti.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, kentte meydana gelen trafik kazalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, kazalara büyük bir çoğunlukla motosiklet sürücülerinin karıştığını, motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerinin karıştığı ölümlü, yaralamalı trafik kazalarında ise bu araçların birçoğunun tescilsiz, sürücülerinin ise ehliyetsiz, küçük yaşta olduğunu tespit etti. Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların büyük bir oranının çevreye rahatsızlık veren, aşırı gürültü çıkaran motosikletler ile tescilsiz motosikletlerin oluşturduğu belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletler üzerindeki denetimlerini arttırdı. Bu kapsamda 17-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 859 motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet denetlendi. Yapılan denetimlerde 227 sürücü hakkında koruma başlığı (kask) kullanmamaktan, 21 sürücüye belgesiz araç kullanmaktan, 14 sürücüye abartılı egzozlu araç kullanmaktan, 29 sürücüye de muhtelif maddelerde olmak üzere toplam 291 sürücüye işlem yapıldı. Yapılan denetimlerde 41 motosiklet ve motorlu bisiklet trafikten men edildi. - ISPARTA

Emniyet Müdürlüğü, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:20 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da motosiklet denetimlerinde 291 sürücüye işlem uygulandı, 41 araç trafikten men edildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:49 Fenerbahçe Beko, Sırp koç Igor Kokoskov ile anlaştı 19:37 Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 1186 yeni vaka tespit edildi 19:22 Kulüpler Birliği Başkanı Sepil: Yabancı kuralı TFF'nin izniyle önümüzdeki sezon 12'ye iniyor 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 18:55 ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde 18:44 Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi 18:33 Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 17:57 Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi 17:45 Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 16:20 Beyaz Saray'ın etrafını fareler kuşattı 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
13:14
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
12:22
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
10:42
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
10:33
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
08:44
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1038, Meksika'da 741, Hindistan'da 434 kişi öldü
08:21
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
07:42
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
22:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 20:00:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'da motosiklet denetimlerinde 291 sürücüye işlem uygulandı, 41 araç trafikten men edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]