Isparta'da soba zehirlenmesi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta'da soba zehirlenmesi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Isparta'da soba zehirlenmesi: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

ISPARTA'da, haber alınamayan Faden (66) ve Mustafa Köse (66) çifti, evlerinde baygın bulundu.

Isparta'da soba zehirlenmesi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

ISPARTA'da, haber alınamayan Faden (66) ve Mustafa Köse (66) çifti, evlerinde baygın bulundu. Hastaneye kaldırılan çiftten Mustafa Köse yaşamını yitirirken, ikilinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tahmin ediliyor.

Gelendost ilçesinin Bağıllı köyünde oturan Mustafa ve Faden Köse çiftinden haber alamayan yakınları, evlerine gitti. Eve giren yakınları, çifti baygın halde bulunca durumu sağlık ekibine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Köse çifti ardından, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan ikiliden Mustafa Köse doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Faden Köse ise Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Köse'nin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındığı bildirildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından, çiftin, yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği üzerinde durulduğu öğrenildi.


Mustafa Köse, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 04:45 Kaynak: DHA
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