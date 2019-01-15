Isparta Gezici Kütüphane 10 Kasabaya Ulaştı
1 saat önce
Isparta 2 yıl önce hizmete sunulan Gezici Kütüphane Aracının kitap sayısı 3 bin 653 çıkarken abone sayısı 2 bin 543 kişi oldu.
Isparta
2 yıl önce hizmete sunulan Gezici Kütüphane Aracının kitap sayısı 3 bin 653 çıkarken abone sayısı 2 bin 543 kişi oldu. Öte yandan Gezici Kütüphane 10 kasabaya ulaştığı kaydedildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Isparta için satın alınan Gezici Kütüphane Aracı 14 Haziran 2016 tarihinde teslim edildi. Gezici Kütüphane Aracı 26 Eylül
2016 tarihinde hizmete sunuldu. Gezici kütüphanede güncel koleksiyonların yanında, süreli yayınlar, çocuklar için kitaplar bulunuyor. Eğitici ve öğretici amaçlar için LCD televizyon ve video oynatıcı, 6 adet internet bağlantısı bulunan dizüstü bilgisayar, okurlar için tasarlanmış oturma grubu bulunuyor. Gezici Kütüphane 10 Kasaba, 4 Mahalle olmak üzere toplam 63 durağa ulaştığı belirtildi. Gezici Kütüphane kitap sayısı: 3 bin 653 adet, ödünç alınan kitap sayısı 8 bin 401 adet, üye sayısı 2 bin 543 kişi olduğu paylaşıldı.
Gezici Kütüphane toplumda okuma alışkanlığını geliştirmek ve yaşam boyu eğitime katkıda bulunmak için bulunduğu yerlerden uzakta yaşayan vatandaşlara hizmet götürüyor. Bu kapsamda dönem boyunca Gezici Kütüphane den en çok kitap okuyan Sav İlkokul Öğrencileri ve Ortaokul Öğrencilerine ödülleri Isparta valisi tarafından verilecek. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:10 Kaynak: İHA
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