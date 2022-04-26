İsrail Başbakanı Bennett'e içinde mermi bulunan mektup gönderildi - Son Dakika
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İsrail Başbakanı Bennett'e içinde mermi bulunan mektup gönderildi

26.04.2022 23:47
İsrail Başbakanı Bennett'e içinde mermi bulunan mektup gönderildi

İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Naftali Benett ve ailesine içinde mermi bulunan ölüm tehditleri içeren bir mektubun gönderildiği bildirildi.

İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Naftali Benett ve ailesine içinde mermi bulunan ölüm tehditleri içeren bir mektubun gönderildiği bildirildi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve ailesi ölümle tehdit edildi. İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Naftali Benett ve ailesine içinde mermi bulunan ölüm tehditleri içeren bir mektubun gönderildiği bildirilerek, Bennett ve ailesi için güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edildi.

Polis, Lahav 433 adlı suç birimi ile İsrail gizli servisi Shin Bet'in tehdit mektubuyla ilgili ortak soruşturma başlattığını açıkladı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, söz konusu mektubun Başbakanlık Konutu yerine Raanana'daki ailesinin evine gönderildiği aktarıldı. Mektubun ne zaman gönderildiği ise henüz bilinmezken, mahkeme olayla ilgili yasak getirerek detayların açıklanmasını engelledi.

Bennett sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, anlaşmazlıkların "şiddet, zorbalık veya ölüm tehditleri" düzeyine çıkmaması gerektiğini belirterek, mektubun doğası gereği siyasi olduğunu ima etti. Bennett, "Ben Başbakanım ve siyasi bir figürüm ama aynı zamanda bir koca ve babayım. Eşimi ve çocuklarımı korumak benim görevim" ifadelerini kullanarak, "Siyasi söylemlerin ateşini düşürmeliyiz" dedi.

KOALİSYON ORTAKLARINDAN KINAMA

Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve Savunma Bakanı Benny Gantz da dahil olmak üzere koalisyon ortakları, Bennett ve ailesine gönderilen tehdit mektubunu kınadı. Lapid, mektubun "nefretin nereye varabileceğini" gösterdiğini belirterek, "Sokakta, sosyal medyada, her yerde nefret söylemiyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Aşırılık yanlıları aklı başında çoğunluğu yenemeyecek" dedi.

Gantz, tehditlerin "kırmızı çizgiyi aşmak" olduğunu ifade ederek, "zarftaki bir mermi tabancadan sıkılan üç kurşuna dönüşebilir" dedi.

Öte yandan polis geçtiğimiz sene Bennett'i tehdit ettikleri bazı vatandaşlar nedeniyle gözaltına almıştı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsrail Başbakanı Bennett'e içinde mermi bulunan mektup gönderildi - Son Dakika


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