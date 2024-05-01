Paris'teki 1 Mayıs Gösterilerinde Polis Müdahalesi - Son Dakika
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Paris'teki 1 Mayıs Gösterilerinde Polis Müdahalesi

Paris\'teki 1 Mayıs Gösterilerinde Polis Müdahalesi

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 1 Mayıs gösterilerinde polis, eylemcilere copla müdahale etti. Eylemciler, asgari ücretin ve maaşların artırılmasını, çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep etti. Gösteriye Filistin destekçileri de katıldı ve İsrail'e silah satışının durdurulmasını istedi. Gösteri sırasında bazı dükkanlar zarar gördü, polis memurları yaralandı ve göstericilere müdahale edildi. Gösterilere 200 binden fazla kişi katıldı.

01.05.2024 21:27  Güncelleme: 21:29
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Fransa'nın başkenti Paris'teki 1 Mayıs gösterilerinde polis eylemcilere copla müdahale etti.

Paris'te 1 Mayıs yürüyüşü, yerel saatle 14.00 civarında Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.

Eylemciler, asgari ücretin ve maaşların artırılmasını, çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep etti.

Fransa'nın önde gelen işçi sendikalarının katıldığı eyleme, Filistin destekçileri de ilgi gösterdi. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'e silah satışının ve ihracatının durdurulmasını istedi.

Sarı yeleklilerin de bulunduğu gösteride "(Fransa Cumhurbaşkanı) Macron istemese de çalışanların onuru için buradayız." sloganları atıldı.

Eylem sırasında bir grup gösterici, Olimpiyat Oyunları'nın halkalarının olduğu maketi yakarken, bir otobüs durağının camı kırıldı ve çöp bidonları ateşe verildi.

Göstericilere müdahale ederek korteji ikiye bölen güvenlik güçleri, bir duvarın önündeki göstericilere copla müdahalede bulundu. Polis müdahalesi nedeniyle 1 kişi kafasından yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, 1 Mayıs gösterileri öncesi Paris'te 15 kişi gözaltına alındı.

Başkentte gösteri sırasında ise 45 kişi gözaltına alındı. 7'si el yapımı patlayıcı madde nedeniyle olmak üzere 13 polis memuru yaralandı. Yaralanan polisler hastaneye kaldırıldı.

Eylemcilerin geçtiği sokaklarda bankalar dahil bazı dükkanların camları kırıldı, kamu malları zarar gördü ve bir kamyonet ateşe verildi.

Lyon kentindeki gösteride polise şiddet uyguladığı ve yabancı cisimler fırlattığı gerekçesiyle 22 kişi gözaltına alındı.

Toulouse kentinde güvenlik güçleri ve protestocular arasında arbede yaşandı, olayda yaralananlar oldu.

Genel İş Sendikasına göre (CGT) ülke genelindeki gösterilere 200 binden fazla kişi, İçişleri Bakanlığına göre ise 121 bin kişi katıldı.

Gazze'de ateşkes talep etti

Paris'teki gösteriye katılanlardan Fransa Öğrencileri Ulusal Birliği (UNEF) üyesi Yanis Zerguit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim sürecinde çalışmak zorunda kalan öğrencileri desteklemek için eyleme katıldığını belirtti.

Zerguit, öğrencilerin eğitimlerine odaklanması gerektiğini dile getirerek, öğrencilere eğitim süreçlerinde bağımsız olmaları için özel bir "yardım" ödenmesini talep etti.

Gazze'de 2 hafta görev alan Fransız hemşire İmane Maarifi ise Gazzelilerle birlikte olduklarını göstermek için gösteriye katıldığını belirtti.

Maarifi, Gazze'de hızlıca ateşkes sağlanmasını ve "Filistin'in özgür olmasını" talep ettiğini söyledi.

Fransız hemşire, vatandaşları İsrail'i destekleyen markaları boykot etmeye ve Filistin için düzenlenen protestolara katılmaya çağırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Paris'teki 1 Mayıs Gösterilerinde Polis Müdahalesi - Son Dakika

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