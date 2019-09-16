İsrail'de kritik seçim: Netanyahu için ya tamam ya devam
1 saat önce
İsrail'de halk, son 6 ay içerisinde ikinci kez erken genel seçim için sandığa gidecek. Seçimlerin favorisi mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu olsa da 13 yıllık kariyeri sona erebilir.
İsrail'de halk, 17 Eylül Salı günü 120 sandalyeli parlamentonun (Knesset) yeni üyelerini belirlemek üzere erken seçim için bir kez daha sandığa gidiyor.
Ülkede 9 Nisan'da yapılan ve başa baş sona eren seçimin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın askerlik yasasındaki ısrarı nedeniyle koalisyon hükümeti kurmayı başaramamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:30
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