Son Dakika Haberleri: İsrail'de kritik seçim: Netanyahu için ya tamam ya devam
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İsrail'de kritik seçim: Netanyahu için ya tamam ya devam

1 saat önce

İsrail'de halk, son 6 ay içerisinde ikinci kez erken genel seçim için sandığa gidecek. Seçimlerin favorisi mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu olsa da 13 yıllık kariyeri sona erebilir.

İsrail'de kritik seçim: Netanyahu için ya tamam ya devam, System.String[]

İsrail'de halk, 17 Eylül Salı günü 120 sandalyeli parlamentonun (Knesset) yeni üyelerini belirlemek üzere erken seçim için bir kez daha sandığa gidiyor.


Ülkede 9 Nisan'da yapılan ve başa baş sona eren seçimin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın askerlik yasasındaki ısrarı nedeniyle koalisyon hükümeti kurmayı başaramamıştı.

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İsrail, Eylül, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:30 
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