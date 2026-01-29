İsrail'den Bosna'ya Destek Ziyareti - Son Dakika
İsrail'den Bosna'ya Destek Ziyareti

29.01.2026 19:33
İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Bosna Hersek'te Dodik ve Trişiç-Babiç ile görüşerek desteklerini belirtti.

İsrail Dışişleri Başkanı Gideon Saar, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Ana Trişiç-Babiç ve görevden alınan, ayrılıkçı söylemlere sahip eski Başkan Milorad Dodik ile bir araya geldi.

Bakan Saar, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batı Kudüs'teki Dışişleri Bakanlığı binasında "harika bir görüşme" gerçekleştirdiğini duyurdu.

Sırpların, Yahudi halkının ve İsrail'in gerçek dostları olduğunu kaydeden Bakan Saar, Dodik ve Ana Trişiç-Basiç'e destekleri için teşekkür etti.

Bosna Hersek'te ayrılıkçı söylemleriyle sık sık gündeme gelen Dodik, ülkede 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması ile oluşturulan Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) ve Yüksek Temsilci Christian Schmidt'i tanımadığını açıklamıştı.

Aralık 2023'te başlayan dava süreci kapsamında Dodik'e 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası verilmiş, Bosna Hersek Mahkemesi de 1 yıl hapsi para cezasına çevirmişti.

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu, 6 yıl siyasi yasak cezası verilen Dodik'i oy birliğiyle Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Başkanlığı görevinden almıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Bosna'ya Destek Ziyareti - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail'den Bosna'ya Destek Ziyareti - Son Dakika
