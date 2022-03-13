İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA KARTOPU KAVGASI SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ, 6 YARALI - Son Dakika
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İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA KARTOPU KAVGASI SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ, 6 YARALI

13.03.2022 12:52

Beyoğlu'nda kar topu oynayan iki grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü.

Beyoğlu'nda kar topu oynayan iki grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, 6 kişi yaralandı.

Olay, akşam saat 21.15 sıralarında Tophane Hacımimi Mahallesi Karabaş Mektebi Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bir grup gencin kartopu oynadığı sırada attığı kar, sokaktan geçmekte olan başka bir gruba isabet etti. Kartopunun isabet etmesi nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine kartopu isabet eden gruptan bazı kişiler, silahla karşı gruba ateş etti. Kurşunların isabet ettiği 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Ateş eden grup olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerine şerit çekerken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de bölgede delil araştırması yaptı. Yapılan çalışmalarda olay yerinde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü. Ayrıca yaşanan kavga bölgede bulunan işyerlerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan polisin ilerleyen saatlerde yaptığı çalışmada kavgaya karışan 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA KARTOPU KAVGASI SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ, 6 YARALI
İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA KARTOPU KAVGASI SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ, 6 YARALI
İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA KARTOPU KAVGASI SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ, 6 YARALI

YORUMLAR
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Önce kartopu oynadılar ardından silahlı gruplar çatıştı Önce kartopu oynadılar ardından silahlı gruplar çatıştı Beyoğlu'nda iki grup arasındaki silahlı kavgada 7 kişi yaralandı Beyoğlu'nda iki grup arasındaki silahlı kavgada 7 kişi yaralandı

Beyoğlu, Tophane, kavga, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA KARTOPU KAVGASI SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ, 6 YARALI - Son Dakika


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