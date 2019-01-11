İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Fetö'nün TSK Yapılanmasına...
1 saat önce
IHAAW085303-ASA/11-01-2019- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
IHAAW085303-ASA/11-01-2019
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK
yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 11.01.2019 08: 53: 03 TSI
NNNN - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:59 Kaynak: İHA
Fetö'nün Futbol Yapılanması Davası: Emre Belözoğlu Hakkında Fetö Soruşturması Yürütülüyor
11'inci Cumhurbaşkanı Gül'ün Doktoruna 15 Yıla Kadar Hapis İstemi
Khimki'yi 81-72 Mağlup Eden Anadolu Efes, Üst Üste Üçüncü Galibiyetini Aldı
Rekabetçi Olmadığı Gerekçesiyle İptal Edilen İddia İhalesi, Yeniden Düzenlenecek