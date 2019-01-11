Son Dakika Haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Fetö'nün TSK Yapılanmasına...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Fetö'nün TSK Yapılanmasına...

1 saat önce

IHAAW085303-ASA/11-01-2019- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Fetö'nün TSK Yapılanmasına..., System.String[]
IHAAW085303-ASA/11-01-2019

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 11.01.2019 08: 53: 03 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:59 Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Sayfa
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