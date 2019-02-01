Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Bina Yangınında Can Pazarı: 11 Kişi Kurtarıldı

İstanbul'da Bina Yangınında Can Pazarı: 11 Kişi Kurtarıldı

8 dakika önce

İstanbul Beyoğlu'nda 6 katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında mahsur kalan 6'sı çocuk 11 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul'da Bina Yangınında Can Pazarı: 11 Kişi Kurtarıldı, System.String[]
İstanbul Beyoğlu'nda 6 katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında mahsur kalan 6'sı çocuk 11 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, saat 23: 30 sıralarında Beyoğlu Kalyoncukulluğu Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin tamamını sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangın çıktığı dairenin alt katında oturanlar evlerinden sokağa çıkmayı başarırken üst katta oturanlar dumanların binayı sarması nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. Dumandan etkilenmemek için balkonlara çıkan kadın, erkek ve çocuklar bağırarak yardım istedi.

MAHSUR KALANLAR İTFAİYE MERDİVENİ İLE KURTARILDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Evlerinin balkonlarında mahsur kalanlara merdivenle ulaşan itfaiye ekipleri 6'sı çocuk 11 kişiyi teker teker aşağıya indirdi. Kurtarma sırasında yakınlarının hayatından endişe edenler ağıt yakıp gözyaşı döktü. Dumandan etkilenen 6'sı çocuk 11 kişi ise olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği anlarda ise bazı vatandaşların ev sahibini darp ettiği görüldü. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

(Selim Bayraktar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:51 Kaynak: İHA

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