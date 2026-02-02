İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 43,5010 liradan, avro 51,5710 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 43,4990 liradan alınan dolar, 43,5010 liradan satılıyor. 51,5690 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,5710 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 43,4980, avronun satış fiyatı ise 51,5470 lira olmuştu.
