İstanbul'da Fırtına: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi
İstanbul'da Fırtına: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi

İstanbul\'da Fırtına: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi
08.01.2026 16:49
İstanbul'da fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi ve yollar göle döndü. Can kaybı yok.

İSTANBUL'da etkili olan fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Beyoğlu'nda etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Şişli'de ise bir binanın çatısının uçma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan fırtına kenti etkisi altına aldı. Özellikle öğle saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Bazı yollar ise yer yer etkili olan yağış nedeniyle göle döndü.Beyoğlu Okçu Musa Caddesi'nde bir binanın dış kaplaması fırtınanın etkisiyle yerinden sökülerek yola savruldu. Vatandaşlar itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Kaplama parçaları Beyoğlu Belediyesi ekiplerinin çalışmalarının ardından yoldan kaldırıldı.

ŞİŞLİ'DE ÇATIDAN KOPAN PARÇALAR 3 ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Şişli'de ise bir binanın çatısından kopan parçalar park halindeki 3 aracın üzerine düştü. O sırada caddeden kimsenin geçmemesi olası bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çatıdan kopan parçalar itfaiye merdiveniyle alınırken, parçaların zarar verdiği 3 araçta hasar oluştu.Çatının uçma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde çatıdan kopan parçaların araçların üzerine düştüğü anlar görülüyor.Aracı hasar gören Sinan Taylan "Ben hastanedeydim. Geldim aracımı bu vaziyette gördüm. Allah'tan can kaybımız yok. Gelecek olan mala gelecek, yapacak birşey yok. Hastanedeyken aradılar. 'Gel aracının üzerine çatı uçtu' dediler. Geldim bu vaziyette gördüm aracımı. Can kaybı yok; araçlarda ve çatılarda zarar var. Çok rüzgar vardı. İstanbul'da çok sayıda çatı uçmuş sanırım" dedi.

BEYOĞLU'NDA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

İstanbul'da fırtınanın yanı sıra yer yer etkili olan yağış nedeniyle, Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi göle döndü. Araçlar yağmur sularıyla dolan yolda güçlükle ilerledi. Motosiklet sürücüleri de yolda ilerlerken zor anlar yaşadı.

BEŞİKTAŞ'TA KURUYAN AĞAÇ KIRILDI

Beşiktaş'ta ise kuruyan bir ağaç fırtınanın etkisiyle kırılıp kaldırıma devrildi. Olay sırasında kaldırımda yürüyen kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Kaynak: DHA

