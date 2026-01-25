İstanbul'da Masaj ve Kumar Denetimleri - Son Dakika
İstanbul'da Masaj ve Kumar Denetimleri

25.01.2026 18:22
İstanbul'da masaj salonları ve kumar üzerine yapılan denetimlerde 35 şüpheliye işlem yapıldı.

İstanbul genelinde masaj salonları ve kumar faaliyetlerine yönelik geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi. Fuhuşa aracılık ve yer temin etmekten 2 şüpheli ile kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı tespit edilen 35 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Kumar oynadığı tespit edilen 178 şahsa ise toplam 2 milyon 65 bin 512 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Ocak'ta İstanbul genelinde masaj salonları ve kumar faaliyetlerine yönelik geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Masaj salonlarına yönelik denetimlerde 20 iş yeri kontrol edildi. Mühür fekki tespit edilen 2 iş yeri yeniden mühürlendi. Sigortasız çalıştırıldığı belirlenen 32 şahıs hakkında idari işlem yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında Bakırköy'de faaliyet gösteren 2 masaj salonunda fuhuş yapıldığı tespit edildi. Söz konusu iş yerlerinde fuhuşa aracılık ve yer temin ettiği belirlenen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, fuhuş yaptırıldığı anlaşılan 7 kadın ise ilgili birimlere teslim edildi. Bu kapsamda toplam 11 masaj salonu hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

Kumar operasyonu

Aynı gün gerçekleştirilen kumar uygulamasında ise 368 iş yeri denetlendi. 5 bin 215 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı. Kumar oynadığı tespit edilen 178 şahsa toplam 2 milyon 65 bin 512 TL idari para cezası uygulanırken, kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı tespit edilen 35 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Denetimlerde 90 bin 120 TL ve 100 dolar para, 3 adet ruhsatsız tabanca, 293 adet fişek, uyuşturucu madde ve çok sayıda kumar materyali ele geçirildi. - İSTANBUL

İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

