İstanbul'da Ocak'ta Uçak Bileti Fiyatı Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İstanbul'da Ocak'ta Uçak Bileti Fiyatı Yükseldi

02.02.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ocakta en çok artan ürün uçak bileti, en çok azalan ise kadın elbisesi oldu.

İstanbul'da ocakta fiyatı bir önceki aya göre en çok artan ürün uçak bileti, en çok düşen ürün ise kadın elbisesi oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ocak ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.

Buna göre, ocakta bir önceki aya göre indekste yer alan 336 ana üründen 248'inin fiyatında artış izlenirken 38 ürünün fiyatı azaldı.

Ocakta fiyatı en fazla artan ürün yüzde 66,63 ile uçak bileti oldu. Bunu yüzde 57,95 ile yeşil soğan, yüzde 50 ile diş muayene ücreti, yüzde 48,83 ile patlıcan, yüzde 48,40 ile salatalık, yüzde 48,29 ile kabak, yüzde 47,02 ile taze fasulye, yüzde 37,19 ile maydanoz, yüzde 37,14 ile otopark ücreti (saatlik), yüzde 36,86 ile dolmalık biber, yüzde 36,63 ile ev hizmetleri, yüzde 36,29 ile domates izledi.

Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise yüzde 35,68 ile resmi evraklarla ilgili ücretler, yüzde 35,25 ile diş çekme ücreti, yüzde 34,20 ile diş dolgu ücreti, yüzde 25,71 ile kargo ücreti oldu.

Geçen ay fiyatlar köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretinde yüzde 24,93, altın mücevheratta yüzde 21,44, özel amaçlı kurs ücretlerinde yüzde 20,27, edebi kitaplarda yüzde 19,25 ve ameliyat ücretinde yüzde 16,45 arttı.

Fiyatı en çok azalan ürün kadın elbisesi oldu

Ocakta bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürün yüzde 19,52 ile kadın elbisesi oldu. Kadın elbisesi fiyatlarını yüzde 13,13 ile kadın kaban, yüzde 11,11 ile kadın etek, yüzde 10,76 ile kadın gömlek, yüzde 6,96 ile kadın mont, yüzde 6,33 ile portakal, yüzde 6,20 ile araba kiralama ücreti (günlük), yüzde 5,42 ile çocuk eşofman, yüzde 4,30 ile kadın kazak izledi.

Fiyatı en çok azalan diğer ürünler ise yüzde 3,84 ile kadın pardösüsü, yüzde 2,79 ile çocuk montu, yüzde 2,30 ile kadın ayakkabı, yüzde 2,14 ile kadın pijaması (kışlık) oldu.

Geçen ay fiyatlar erkek montta yüzde 2,07, erkek botta yüzde 1,90, kadın botta yüzde 1,64 azaldı.

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Ocak'ta Uçak Bileti Fiyatı Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Medvedev’den Trump’a övgü dolu sözler Medvedev'den Trump'a övgü dolu sözler
İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi
Sel sularının altında kalan çukura düştü O anlar kameralarda Sel sularının altında kalan çukura düştü! O anlar kameralarda
Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı
Sözleşme yapıldı Galatasaray’da üçüncü transfer de tamam Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam
İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek

14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
14:05
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
14:00
MEB’den öğrencileri üzecek takvim Tatiller birleşti
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
13:57
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
13:35
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 15:18:07. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Ocak'ta Uçak Bileti Fiyatı Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.