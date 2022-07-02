İstanbul'da şehir hatları vapurunun dümeni kilitlenince Karaköy iskelesine çarptı: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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İstanbul'da şehir hatları vapurunun dümeni kilitlenince Karaköy iskelesine çarptı: 3 kişi yaralandı

02.07.2022 14:34

İstanbul'da Kadıköy-Karaköy seferini yapan şehir hatları vapuru kilitlenince Karaköy iskelesine çarptı. Yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

Kadıköy- Karaköy seferini yapan ŞH-DURUSU isimli İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şehir hatları vapurunun aniden dümeni kitlenince Karaköy iskeleye çarptı.

Son Dakika! Dümeni kilitlenen şehir hatları vapuru, Karaköy iskelesine çarptı

7 KİŞİ YARALANDI

Çarpma sonunca büyük panik yaşanırken, bu sırada çay ocağında bulunana çalışanın üzerine çay kazanı devrildi. Kaza nedeniyle 7 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının çay ocağında bulunan kazanın devrilmesi sonucu yaralandığı belirtildi.

Olay yerinden ilk kareler:

Son Dakika! Dümeni kilitlenen şehir hatları vapuru, Karaköy iskelesine çarptı
Son Dakika! Dümeni kilitlenen şehir hatları vapuru, Karaköy iskelesine çarptı
Son Dakika! Dümeni kilitlenen şehir hatları vapuru, Karaköy iskelesine çarptı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy, Karaköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da şehir hatları vapurunun dümeni kilitlenince Karaköy iskelesine çarptı: 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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14:34 İstanbul'da şehir hatları vapurunun dümeni kilitlenince Karaköy iskelesine çarptı: 3 kişi yaralandı
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SON DAKİKA: İstanbul'da şehir hatları vapurunun dümeni kilitlenince Karaköy iskelesine çarptı: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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