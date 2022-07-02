Kadıköy- Karaköy seferini yapan ŞH-DURUSU isimli İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şehir hatları vapurunun aniden dümeni kitlenince Karaköy iskeleye çarptı.
Çarpma sonunca büyük panik yaşanırken, bu sırada çay ocağında bulunana çalışanın üzerine çay kazanı devrildi. Kaza nedeniyle 7 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının çay ocağında bulunan kazanın devrilmesi sonucu yaralandığı belirtildi.
Olay yerinden ilk kareler:
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da şehir hatları vapurunun dümeni kilitlenince Karaköy iskelesine çarptı: 3 kişi yaralandı - Son Dakika