Son dakika haberleri: İstanbul'da trafik polisinden yaralı genç kıza insanlık örneği - Son Dakika

Son dakika haberleri: İstanbul'da trafik polisinden yaralı genç kıza insanlık örneği

25.11.2020 11:10

Son dakika haberlerine göre İstanbul'da trafik polisinden yaralı genç kıza insanlık örneği Kağıthane'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç bir kıza motosikletli çarptı Çarpma sonucu yere savrularak yaralanan genç kıza trafik polisi üşmesin diye yeleğini örttü Kağıthane'de yaya geçidi olmayan yerden yolun karşısına...

İstanbul'da trafik polisinden yaralı genç kıza insanlık örneği

Kağıthane'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç bir kıza motosikletli çarptı

Çarpma sonucu yere savrularak yaralanan genç kıza trafik polisi üşmesin diye yeleğini örttü

İSTANBUL - Kağıthane'de yaya geçidi olmayan yerden yolun karşısına geçmeye çalışan genç bir kıza, seyir halinde olan motosikletli çarptı. Çarpma sonucu yere savrularak yaralanan genç kıza, sağlık ekipleri beklenildiği esnada olay yerine gelen trafik polisi üşemesin diye yeleğini örttü.

Kaza, geçtiğimiz Cuma günü saat 15.00 sıralarında Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşlarıyla yolda yürüyen 17 yaşındaki Tuğba Alagöz yaya geçidi olmayan yerden yolun karşısına geçmek istedi. O esnada 39 ABD 877 plakalı motosikletle seyir halinde olan Yusuf Taştan yolun ortasında Alagöz'e çarptı. Çarpma sonucu yere savrulan genç kız vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine sağlık ekipleri beklenildiği esnada kaza yerine ulaşan trafik polisleri, cadde üzerindeki yoğunlaşan trafiği ilerletmeye çalıştı.

Trafik polisinden insanlık örneği

Çalışmalar sürdüğü esnada olay yerindeki trafik polislerinden biri üşüdüğünü düşündüğü genç kıza yeleğini örttü. Arkadaşlarının başından ayrılmayarak bir an olsun yalnız bırakmadığı genç kız, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızın hastaneye kaldırılmasının ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

"Buradan yaya geçidi yok, ileride var, hatalı olan yaya"

Kazayla ilgili konuşan bir motosikletli kurye, "Kız karşıdan karşıya geçerken motosikletli de normal seyrederken vurmuş. Kızın durumu stabildi, herhangi bir şeyi yoktu. Hastaneye kaldırdılar, gözüken bir yaralanması yoktu. Buradan yaya geçidi yok, ileride var. Hatalı olan yaya" dedi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberleri: İstanbul'da trafik polisinden yaralı genç kıza insanlık örneği
Son dakika haberleri: İstanbul'da trafik polisinden yaralı genç kıza insanlık örneği
Son dakika haberleri: İstanbul'da trafik polisinden yaralı genç kıza insanlık örneği
Son dakika haberleri: İstanbul'da trafik polisinden yaralı genç kıza insanlık örneği
Son dakika haberleri: İstanbul'da trafik polisinden yaralı genç kıza insanlık örneği
Son dakika haberleri: İstanbul'da trafik polisinden yaralı genç kıza insanlık örneği
Son dakika haberleri: İstanbul'da trafik polisinden yaralı genç kıza insanlık örneği
Son dakika haberleri: İstanbul'da trafik polisinden yaralı genç kıza insanlık örneği
Son dakika haberleri: İstanbul'da trafik polisinden yaralı genç kıza insanlık örneği
Son dakika haberleri: İstanbul'da trafik polisinden yaralı genç kıza insanlık örneği

motosikletli, Kağıthane, Cuma, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: İstanbul'da trafik polisinden yaralı genç kıza insanlık örneği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

IFAB elle oynama kuralında değişikliğe gitti! Nihai karar hakemlerin olacak Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız "Tetanos-Difteri" kullanıma hazır Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor CHP Genel Merkezi'nde dolaşan rapor kafa karıştırdı! Tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un ifadesi ortaya çıktı Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın "İstifa" konuşmasını yazdı: Yanlış yaptım Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak
Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı         
11:19
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor         
11:04
Sörloth'un kötü performansı sürüyor! 9. maçında da golle tanışamadı Sörloth'un kötü performansı sürüyor! 9. maçında da golle tanışamadı         
10:41
Ankara'da korona paniği! Mahalle arasında bulunan atık tahlil tüpleri vatandaşı tedirgin etti Ankara'da korona paniği! Mahalle arasında bulunan atık tahlil tüpleri vatandaşı tedirgin etti         
10:28
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Maske takmayanlara Maske takmayanlara "Testim pozitif çıktı" deyip adres soran tiyatro oyuncusu, şahit olduğu duyarsızlığa isyan etti         
10:06
Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi         
09:32
Koleksiyoncuların peşine düştüğü hatalı basım 200 TL'yi satışa çıkardı Koleksiyoncuların peşine düştüğü hatalı basım 200 TL'yi satışa çıkardı         
09:04
Annesini öldürüp, kendisi ve eşini yaralayan babasının hastaneden çıkmasından korkuyor Annesini öldürüp, kendisi ve eşini yaralayan babasının hastaneden çıkmasından korkuyor         
08:26
Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak         
08:23
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi         
07:56
Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu         
07:05
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, koronavirüse yakalandı! Yaşadığı süreci anlattı CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, koronavirüse yakalandı! Yaşadığı süreci anlattı         
00:26
Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim         
23:26
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 11:47:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: İstanbul'da trafik polisinden yaralı genç kıza insanlık örneği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei