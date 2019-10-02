Son Dakika Haberleri: İstanbul'dan uyuşturucu getiren 3 kişi gözaltına alındı
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İstanbul'dan uyuşturucu getiren 3 kişi gözaltına alındı

1 saat önce

İstanbul'dan uyuşturucu getiren 3 kişi gözaltına alındıKARABÜK - Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kente uyuşturucu madde getiren 1'i kadın olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'dan uyuşturucu getiren 3 kişi gözaltına alındı

KARABÜK - Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kente uyuşturucu madde getiren 1'i kadın olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul ilinden Karabük'e uyuşturucu madde getireceği bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Eskipazar ilçe girişinde uyuşturucu madde getireceği belirlenen araç durdurularak, içerisinde bulunan B.B., Ö. Ş. ve B.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Araç ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 143 gram toz esrar maddesi ve 5 adet ectasy hap ele geçirildi.

Uyuşturucu madde temin ve ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

İstanbul'dan uyuşturucu getiren 3 kişi gözaltına alındı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, Karabük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:01 Kaynak: İHA
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