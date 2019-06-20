Son Dakika Haberleri: İSTANBUL-ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLEN ONUR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son Dakika Güncel Haber

İSTANBUL-ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLEN ONUR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

1 saat önce

Eyüpsultan'da, parkta arkadaşlarıyla oynarken, aydınlatma direğinden elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Onur Bağlan, son yolculuğuna uğurlandı.

Eyüpsultan'da, parkta arkadaşlarıyla oynarken, aydınlatma direğinden elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Onur Bağlan, son yolculuğuna uğurlandı.
Evlerinin önündeki Hüseyin Aksoy Parkı'nda, dün akşam, arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada aydınlatma direğinin yanından geçerken elektrik akımına kapılan ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Onur Bağlan'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazesi öğle saatlerinde ailesi tarafından alındı. Kağıthane Nurtepe Cemevi'ne getirilen Onur Bağlan'ın naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından evine getirildi. Evinin önünde helallik alınan Bağlan'ın cenazesi, daha sonra, toprağa verilmek üzere Hasdal Mezarlığı'na götürüldü.
İSTANBUL-ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLEN ONUR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:23 Kaynak: DHA
Kağıthane, Adli Tıp Kurumu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Parktaki aydınlatma direğinin elektrik akımına kapılan çocuk öldü 6 gün sonra doğum günüydü! Üniversiteli Mert gözyaşlarıyla uğurlandı Son Dakika! Yoklama kaçaklarına bedelli müjdesi: 1 Kasım'a kadar başvuranlar faydalanabilecek Son Dakika! ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'ye yaptırım geçerli bir seçenek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 19:44:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSTANBUL-ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLEN ONUR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]