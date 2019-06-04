Son Dakika Haberleri: İSTANBUL -  FATİH CAMİİ'NDE BAYRAM NAMAZI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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İSTANBUL -  FATİH CAMİİ'NDE BAYRAM NAMAZI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

1 saat önce

FATİH Camii, Bayram namazı için gelen binlerce İstanbulluyla doldu.

İSTANBUL -  FATİH CAMİİ'NDE BAYRAM NAMAZI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ, System.String[]
FATİH Camii, Bayram namazı için gelen binlerce İstanbulluyla doldu. Camide yer bulmak isteyenler namaz saatinden çok önce Fatih Camii'ni doldururken, içerde yer bulamayanlar namazı avluda ve bahçede kıldı. Avludaki ve cami çevresindeki kalabalık havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
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-Avludaki kalabalık
-Namaz kılanlar
-Cami çevresindeki kalabalık


Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:12 Kaynak: DHA
Fatih Camii, Güncel
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