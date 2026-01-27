İstanbul Mobilya Fuarı Başladı

Alanında dünyanın en prestijli üç fuarından birisi olarak öne çıkan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (İstanbul International Furniture Fair-IIFF) başladı.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde eş zamanlı düzenlenen ve üç bini aşkın markanın yeni koleksiyonlarıyla yer aldığı fuar, toplam 250 bin metrekarelik alanda gerçekleştiriliyor.

İç mimarlar, dekoratörler, zincir mağaza yöneticileri, ithalat ve ihracat profesyonelleri, otel satın alma yöneticileri ve tasarımcıların yoğun ilgi göstermesi beklenen etkinliğin açılışı için Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul Fuar Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törende konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, IIFF'nin Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı olduğunu belirterek, "Fuar, birliklerle, derneklerle ve MOSFED ile beraber bütünlüğü, birliği, beraberliği ortaya koydu. Bu fuar, diğer fuarlarımıza da örnek oldu." dedi.

Mobilya sektörünün İnegöl'den Kayseri'ye, Ankara'dan Hatay'a kadar Türkiye'nin tüm coğrafyasında faaliyet gösterdiğini dile getiren Gültepe, şu açıklamalarda bulundu:

"İyi bir ekosistemi ve markalaşması var. İyi bir tasarım gücüne de sahip. İnovasyonu takip ediyor. Ancak ihracatta 4,7 milyar dolarda kaldı. Ama en azından (geçen yıl) 2024'e göre yüzde 1,7 artış var. O yüzden bütün mobilya sektörünü tebrik ediyorum. Yapılan bu faaliyetlerle, fuarlarla, ticari heyetlerle, markalaşmayla ve yeni ortaya konulan tasarım fuarıyla çok daha güzel günler bizi bekliyor."

"Mobilya sektörü bu yıl 5 milyar dolar ihracatı rahatlıkla geçecektir"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de fuarı her yıl büyük bir gururla ve keyifle açtıklarını belirterek, iki ayrı merkezde fuar yapabilmenin önemine işaret etti.

Türk mobilya sektörünün ihracatta 5 milyar dolar bandını henüz geçemediğini dile getiren Avdagiç, "Ümit ediyorum ki 2026'da artık kurla enflasyon arasındaki korelasyonla ilgili de bir sıkıntımızın olmayacağını biliyoruz, buna bağlı olarak ve bakanlığımızın verdiği desteklerle birlikte diğer birçok sektörde olduğu gibi mobilya sektörümüz rahatlıkla 5 milyar dolar ihracatı geçecektir." dedi.

Avdagiç, bu fuarların özellikle yabancı katılımcılar açısından çok önemli olduğunu kaydederek, hem Avrupa hem de ABD pazarının Türkiye için büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Şekib Avdagiç, Türkiye'nin değişen trendlere ve çevreci yaklaşıma ayak uydurarak dünyanın en büyük mobilya üreticileri arasında girebileceğini sözlerine ekledi.

"Fuar, Türk mobilya sektörünün dünyaya dönük vizyonunu görünür kılıyor"

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç ise mobilya sektörünün yurt içinde ve dışında ivmesini her geçen gün artırdığını belirterek, "Bugün Türk mobilya sektörünün dünyaya dönük vizyonunu, iddiasını ve ortak geleceğini hep birlikte görünür kılıyoruz." dedi.

Dünya yeni bir döneme girerken, ticaret dengeleri değişirken ve tedarik zincirleri yeniden şekillenirken Türkiye'nin sahip olduğu üretim kapasitesi, esnekliği ve coğrafi avantajlarıyla önemli fırsatlara sahip olduğunu dile getiren Güleç, "Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı işte bu fırsatların somutlaştığı, ticaretin, tasarımın ve vizyonun aynı zeminde buluştuğu güçlü bir platformdur." diye konuştu.

Güleç, fuarda Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan ABD'ye uzanan geniş bir coğrafyadan gelen markaların yer aldığını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"ABD'den Çin'e, Rusya'dan Suudi Arabistan'a, Azerbaycan'dan Pakistan'a, Bosna Hersek'ten Malezya'ya ve Yunanistan'a kadar çok sayıda ülkeden gelen firmalar da bu fuarda katılımcı olarak yer almaktadır. Toplam üç bin marka en yeni ürün ve koleksiyonlarını 150'yi aşkın ülkeden gelen mobilyacılara ve profesyonellere sunacaktır. Bu tablo bize çok net bir gerçeği ortaya göstermektedir: Beş gün boyunca dünya mobilyasının ticareti, işbirlikleri ve vizyonu İstanbul'da şekillenecektir. Ev mobilyasından ofis mobilyasına, bahçe mobilyasından masa, sandalye ve aksesuarlara, yatak odalarından genç odalarına kadar yaşamın her alanındaki ürün grupları İstanbul Fuar Merkezi ve Tüyap Fuar Merkezi'nin tüm salonlarında aynı anda ziyaretçilerle buluşacaktır."

Ahmet Güleç, artık sadece üreten değil, tasarlayan, yenilik geliştiren ve küresel pazarlarda söz sahibi olan bir Türk mobilya sektöründen bahsettiklerinin altını çizerek, "Hedefimiz nettir: Türk mobilyasını tasarımıyla ve kalitesiyle dünyada referans alınan bir marka haline getirmek. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı bu vizyonun en güçlü vitrinidir." yorumunu yaptı.

Açılışına İstanbul Valisi Davut Gül ile Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Davut Karaçak'ın da katıldığı fuar, 31 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.