İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE BİNANIN KAPALI OTOPARKINDA 2 OTOMOBİL YANDI; MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE BİNANIN KAPALI OTOPARKINDA 2 OTOMOBİL YANDI; MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

10.10.2022 04:13
İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE BİNANIN KAPALI OTOPARKINDA 2 OTOMOBİL YANDI; MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

SULTANGAZİ'de 12 katlı binanın kapalı otoparkında bulunan 2 otomobil yandı.

SULTANGAZİ'de 12 katlı binanın kapalı otoparkında bulunan 2 otomobil yandı. Yangın nedeniyle binayı dumanlar sararken, üst katlarda mahsur kalanları itfaiye kurtardı.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Eski Habibler Mahallesi Mine Sokak'taki 12 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın kapalı olan otoparkında park halinde duran bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Otomobilden yükselen alevler, hemen yanındaki başka bir otomobile sıçradı. Otoparktan yükselen dumanlar ise kısa sürede binanın içini sardı. Binada oturan vatandaşlar, 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

ÜST KATLARDA OTURANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapalı otoparkta yanan otomobillere müdahale ederken, yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanları da tahliye etmek için çalışma başlattı. İtfaiye erleri, aralarında yaşlı, çocuk ve engelli vatandaşların da olduğu çok sayıda kişiyi, merdiven yardımıyla binadan tahliye etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de tahliye edilen vatandaşları ambulanslarda sağlık kontrolünden geçirdi. Yangın itfaiyenin çalışmaları sonucu söndürüldü.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Habipler, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE BİNANIN KAPALI OTOPARKINDA 2 OTOMOBİL YANDI; MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

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