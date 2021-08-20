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İstanbul'un göbeğinde bıçaklı dehşet - Son Dakika

İstanbul'un göbeğinde bıçaklı dehşet

20.08.2021 13:12
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İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu iki kişi arasında bıçak ve biber gazının kullanıldığı kavgada taraflardan biri hayatını kaybetti.

İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu iki kişi arasında bıçak ve biber gazının kullanıldığı kavgada taraflardan biri hayatını kaybetti. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, katil zanlısı polis ekiplerince yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki kişi arasında daha önceden devam eden bir husumet vardı. Katil zanlısı, husumetli olduğu kişinin kapısının önüne gelerek aşağı inmesini söyledi. Evinden çıkan kişinin sokağa inmesiyle ikili arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede biber gazı ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü. İkili arasında yaşanan yumruklaşmanın ardından katil zanlısı elindeki bıçakla, husumetli olduğu kişiyi karın bölgesinden yaraladı. Bıçak darbesiyle ağır yaralanan kişi, biber gazıyla kendini korumaya çalışsa da fayda etmedi. Katil zanlısı olayın ardından hızla uzaklaştı.

Olayı gören mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ağır yaralı kişi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Ekipler, katil zanlısının kimliğini belirleyerek kıskıvrak yakaladı.

Olay anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yabancı uyruklu iki kişinin yumruklaştığı görülüyor. Taraflardan biri biber gazı sıkarken diğeri bıçakla saldırıyor. Bıçak darbelerini alan kişi kanlar içerisinde yere yığılırken katil zanlısı olay yerinden uzaklaşıyor.

"Elinde kelebek bıçak varmış"

Yaşanan olayı anlatan Kadir Kemal Kulaber, "İki kişi burada oyun oynuyorlarmış gibi birbirlerine dalaştılar. Diğerinin elinde bıçak varmış. Diğeri onu almaya çalışıyormuş. Bıçağı saplıyor. Çocuk yere düşüyor. Kan kaybediyor. Ambulans geliyor götürüyor ama çocuk hayatını kaybetmiş. Yabancı uyruklu ya Suriye'den ya da başka memleketten. Aşağı çağırmış. Elinde kelebek bıçak varmış. Bıçakla öldürmüş" dedi.

"Yumruklaşmadan sonra bıçak sallamaya başladı"

Olayı yetkililere bildiren Özcan Kaya, "Ben burada oturuyordum. Baktım ilerden bir adam geldi. Telefonda konuşuyordu. Bağırıp çağırıyordu. Bu apartmanlardan birisinden adam aşağı indi. Ondan sonra ağız tartışması oldu, sonrasında yumruklaştılar. Yumruklaşmadan sonra bıçak sallamaya başladı. İri yarı olan kişinin elinde biber gazı vardı. Elinde bıçak olan kişiyi zapt edemedi. Karnından vurdu. Ben de ambulans ve polisi aradım" diye konuştu.

Kaya konuşmasının devamında, "Kelebek bıçağı elinde gördüm. Ben araya girmek istedim ama müdahale edemedim. Tek elimle telefon olduğu içi müdahale edemedim. Ondan sonra vuran kişi kaçtı iki, üç sokak ileride bayılarak yere düşmüş. Bildiğim kadarıyla vatandaş tarafından alınarak emniyet güçlerine teslim edilmiş. Diğer kişide hayatını kaybetmiş" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'un göbeğinde bıçaklı dehşet - Son Dakika


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