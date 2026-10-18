İstanbul'da ambulansa yol vermeyen servis aracı kamerada - Son Dakika
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İstanbul'da ambulansa yol vermeyen servis aracı kamerada

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İstanbul'da bir servis aracının, vakaya giden ambulansa yol vermediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haliç mevkisinde Ankara yönünde ilerleyen 34 LAT 994 plakalı servis aracı, arkasından siren çalarak gelen ambulansa yol vermeyerek geçişini engelledi.

AMBULANSA YOL VERMEDİ

Ambulans şoförünün anonsla uyarıda bulunmasına ve yoldan çekilmesini istemesine rağmen servis aracının sürücüsü yol vermemeye devam etti. Bir süre ambulansın geçişini engelleyerek yoluna devam eden servis aracının sürücüsü, daha sonra sağ şeride geçerek yolu açtı.

Ambulans şoförünün cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, servis sürücüsünün trafikte arkasından gelen ambulanstan çalınan uyarı sirenine rağmen yol vermediği anlar yer aldı.

Kaynak: AA
Auto OlaysızCep TelefonuServis aracıİstanbul3. SayfaGüncelHaliçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ahmet AKGÜL Ahmet AKGÜL:
    Hangi akılla yapıyorlar acaba. 2 0 Yanıtla
  • orhantekin1976 orhantekin1976:
    yaz buna 300/500 bin ceza al ehliyetini süresiz aracıda bağla 2/3 yıl oldu bitti 0 0 Yanıtla
  • v99y8hw5v2 v99y8hw5v2:
    Cezai işlem yeterli değil ehliyet iptali araç trafikten men 4 yıl ceza tutuklanmalı kısaca 0 0 Yanıtla
  • Gece Huzuru Gece Huzuru:
    servis minübüsü yol vermemekle yanlış yapıyor. Ambulans da neredeyse sıfır yanaşıyor. takip mesafesi 2-3 metre yok bile. ani bir frende ambulans da suçlu olacaktır 0 0 Yanıtla
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