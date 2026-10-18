İstanbul'da indirim çılgınlığı! 60 bin kişi AVM'ye akın etti

İstanbul'da indirim çılgınlığı! 60 bin kişi AVM'ye akın ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Ataşehir'de 10 bin metrekarelik yeni şubesini açan zincir marketin indirim kampanyası yoğun ilgi gördü. İndirimli ürünlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, hava aydınlanmadan mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kapıların açılmasıyla birlikte içeri akın eden kalabalık nedeniyle alışveriş arabaları bile hareket ettirilemedi. Kuyruklar havadan görüntülenirken, marketin ilk gününde yaklaşık 60 bin kişiyi ağırladığı açıklandı.
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde 10 bin metrekarelik yeni şubesini hizmete açan bir zincir market, açılışa özel indirim kampanyasıyla yoğun ilgi gördü. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
HAVA AYDINLANMADAN SIRAYA GİRDİLER
Açılışa özel indirimlerden faydalanmak isteyen çok sayıda kişi, henüz hava aydınlanmadan marketin önünde beklemeye başladı. Saatler ilerledikçe kalabalık artarken, mağaza önündeki kuyruklar alışveriş merkezinin çevresine kadar uzandı.
Vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruklar havadan görüntülendi.
KAPILAR AÇILINCA YOĞUNLUK ARTTI
Marketin kapılarının açılmasıyla birlikte bekleyen kalabalık alışveriş yapmak için içeri yöneldi. Açılış kampanyasına gösterilen yoğun ilgi nedeniyle mağazanın içerisinde de büyük kalabalık oluştu.
İndirimli ürünlere ulaşmaya çalışan müşteriler, reyonlar arasında ilerlemekte güçlük çekti. Yoğunluk nedeniyle alışveriş arabalarının hareket ettirilmesinin bile zorlaştığı belirtildi.
İLK GÜN 60 BİN ZİYARETÇİ
10 bin metrekarelik geniş satış alanına rağmen açılış gününde yaşanan yoğunluk dikkat çekti.
Mağazanın ilk gününde yaklaşık 60 bin ziyaretçiyi ağırladığı açıklandı. Açılışa özel indirim kampanyası nedeniyle oluşan uzun kuyruklar ve mağaza içerisindeki kalabalık, günün en dikkat çeken görüntüleri arasında yer aldı.
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