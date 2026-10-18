İstanbul'da indirim çılgınlığı! 60 bin kişi AVM'ye akın etti

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde 10 bin metrekarelik yeni şubesini hizmete açan bir zincir market, açılışa özel indirim kampanyasıyla yoğun ilgi gördü. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

HAVA AYDINLANMADAN SIRAYA GİRDİLER

Açılışa özel indirimlerden faydalanmak isteyen çok sayıda kişi, henüz hava aydınlanmadan marketin önünde beklemeye başladı. Saatler ilerledikçe kalabalık artarken, mağaza önündeki kuyruklar alışveriş merkezinin çevresine kadar uzandı.

Vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruklar havadan görüntülendi.

KAPILAR AÇILINCA YOĞUNLUK ARTTI

Marketin kapılarının açılmasıyla birlikte bekleyen kalabalık alışveriş yapmak için içeri yöneldi. Açılış kampanyasına gösterilen yoğun ilgi nedeniyle mağazanın içerisinde de büyük kalabalık oluştu.

İndirimli ürünlere ulaşmaya çalışan müşteriler, reyonlar arasında ilerlemekte güçlük çekti. Yoğunluk nedeniyle alışveriş arabalarının hareket ettirilmesinin bile zorlaştığı belirtildi.

İLK GÜN 60 BİN ZİYARETÇİ

10 bin metrekarelik geniş satış alanına rağmen açılış gününde yaşanan yoğunluk dikkat çekti.

Mağazanın ilk gününde yaklaşık 60 bin ziyaretçiyi ağırladığı açıklandı. Açılışa özel indirim kampanyası nedeniyle oluşan uzun kuyruklar ve mağaza içerisindeki kalabalık, günün en dikkat çeken görüntüleri arasında yer aldı.