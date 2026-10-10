İstanbul’da koruma altındaki kız çocukları farklı mesleklerden rol modellerle buluştu - Son Dakika
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İstanbul’da koruma altındaki kız çocukları farklı mesleklerden rol modellerle buluştu

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İstanbul’da koruma altındaki kız çocukları farklı mesleklerden rol modellerle buluştu
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İstanbul’da koruma ve bakım altında bulunan kız çocukları, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlenen programda farklı meslek gruplarından rol modellerle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü tarafından, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında Yeşilköy Çocuk Evleri Sitesi’nde gerçekleştirilen programda, koruma ve bakım altında bulunan kız çocuklarının sosyal ve kültürel gelişimlerinin desteklenmesi, özgüvenlerinin güçlendirilmesi ve gelecek hedeflerine yönelik farkındalıklarının artırılması amaçlandı. Programa Bakırköy Kaymakamı Recai Karal ve eşi, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Yusuf Kiser, gönüllü anneler ve protokol üyeleri katıldı.

KIZ ÇOCUKLARI MESLEKLERİ YAKINDAN TANIDI 

Program kapsamında kız çocukları tarafından hazırlanan gösteriler sahnelendi. Farklı meslek gruplarından davetlilerle bir araya gelen çocuklar; polis, hâkim ve savcılara meslekleri, çalışma alanları ve mesleki deneyimleri hakkında merak ettikleri soruları yöneltti. Meslek temsilcilerinin deneyimlerini paylaştığı buluşma, çocukların farklı kariyer alanlarını tanımalarına ve geleceklerine ilişkin yeni hedefler geliştirmelerine katkı sağladı.

ELMİRA AYBAKAN YAŞAM YOLCULUĞUNU ANLATTI

Programda konuşan Türkiye İyilik Kulübü Başkanı Elmira Aybakan, kendi yaşam yolculuğunu ve deneyimlerini kız çocuklarıyla paylaştı. Aybakan’ın konuşmasıyla çocuklar, farklı yaşam deneyimleri üzerinden ilham alma ve geleceklerine ilişkin yeni perspektifler kazanma fırsatı buldu.

ÇOCUKLAR UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞADI

Çocukların mutluluğunun ön planda olduğu programda balonlar gökyüzüne bırakıldı, dans etkinlikleri gerçekleştirildi ve pasta kesildi. Çocuklar, hem eğlenceli etkinliklere katıldı hem de kendileri için hazırlanan bu özel günde davetlilerle bir araya gelmenin sevincini yaşadı. Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında gerçekleştirilen programla, kız çocuklarının kendilerine güvenen, hayallerini özgürce kurabilen ve gelecekleri için hedefler belirleyebilen bireyler olarak desteklenmesinin önemi bir kez daha vurgulandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıİstanbulDünyaÇocukSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul’da koruma altındaki kız çocukları farklı mesleklerden rol modellerle buluştu - Son Dakika
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