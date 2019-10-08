İstanbullular Trump'ın yaptırım tehditleri karşısında endişeli
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye operasyon düzenleyen Türkiye'yi ekonomik yaptırımlarla tehdit etmesi, halk nezdinde endişe uyandırdı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:25
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