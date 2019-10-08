Son Dakika Haberleri: İstanbullular Trump'ın yaptırım tehditleri karşısında endişeli
Son Dakika Dünya İstanbullular Trump'ın yaptırım tehditleri karşısında endişeli

İstanbullular Trump'ın yaptırım tehditleri karşısında endişeli

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye operasyon düzenleyen Türkiye'yi ekonomik yaptırımlarla tehdit etmesi, halk nezdinde endişe uyandırdı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye operasyon düzenleyen Türkiye'yi ekonomik yaptırımlarla tehdit etmesi, halk nezdinde endişe uyandırdı.

İstanbullular Trump'ın yaptırım tehditleri karşısında endişeli

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Donald Trump, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:25 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan "YPG/PKK" açıklaması
Yıldız Tilbe, Amerika'ya tepki gösterdi: Allah belanızı versin Sınıra sevk edilen Mehmetçiğe coşkulu karşılama Suriye'de toplanan aşiret liderlerinden Fırat'ın doğusuna yapılacak harekata destek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 18:45:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbullular Trump'ın yaptırım tehditleri karşısında endişeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]