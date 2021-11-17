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İstifa edeceği gün maden faciasında ölen ağabeyinin acısını yaşıyor - Son Dakika

İstifa edeceği gün maden faciasında ölen ağabeyinin acısını yaşıyor

17.11.2021 11:34
İstifa edeceği gün maden faciasında ölen ağabeyinin acısını yaşıyor

FECRİ BARLIK/MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'in Şirvan ilçesinde 5 yıl önce meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 27 yaşındaki kamyon şoförü Halil Başer unutulmadı.

FECRİ BARLIK/MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'in Şirvan ilçesinde 5 yıl önce meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 27 yaşındaki kamyon şoförü Halil Başer unutulmadı.

Şirvan'da 17 Kasım 2016'da özel bir maden ocağında meydana gelen heyelanda maden işçileri Mehmet Kasım Tari, Murat Ant, Nusret Beyazalma, Reşit Can, Savaş Kızılkan, Sedat Bulut, Şefik Tuncer, Yavuz Yıldız, Mahmut Batumak, İbrahim Kılınç, Kerem Arat, Bedrettin Caylı, Abdurrahman Sönmezsoy, İsmail Tekin ve Abdulbaki Aydın ile toprak altında kalarak hayatını kaybeden kamyon şoförü Halil Başer için duyulan acı dinmedi.

Hafriyat taşırken toprak altında kalan ve faciadan 24 gün sonra cesedine ulaşılabilen Başer'in sık sık Siirt merkez Zevye Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret eden kardeşi ile arkadaşları ona dua ediyor.

"Arkadaşlarının ısrarı üzerine ağabeyim istifa edeceği gün de çalıştı"

Başer'in kardeşi Orhan Başer, AA muhabirine, ağabeyinin istifasını vereceği gün çalıştığı maden ocağında facianın yaşandığını, 15 arkadaşıyla hayatını kaybettiğini söyledi.

"O dönemde ben de maden ocağında kamyon şoförü olarak çalışıyordum." diyen Başer, göçüğün yaşandığı gün kendisinin gündüz, ağabeyinin ise gece vardiyasında çalıştığını belirtti.

Ağabeyinin çalışma koşullarından dolayı ayrılıp başka bir iş bulmak istediğini ifade eden Başer, "Arkadaşlarının ısrarı üzerine ağabeyim istifa edeceği gün de çalıştı. Hafriyat taşıyordu. Biz o felaketi yaşadık, Allah kimseye göstermesin." dedi.

Olayın ardından bir yıl boyunca psikolojik tedavi gördüklerini anlatan Başer, şunları kaydetti:

"O geceyi düşündüğüm her saniye çok üzülüyorum. O günden sonra işten ayrıldım. O tarafa gittiğim zaman aynı acıyı yaşıyorum. Gece vardiyasında 16-17 kişi çalışırken, gündüz vardiyasında yaklaşık 25 kişi çalışıyorduk. O göçüğün altında ben de kalabilirdim. 16 can gitti ve bu bizim için çok zor bir durum. Ağabeyim ve arkadaşlarının şehit kapsamına alınmasını istiyoruz."

Başer, her fırsatta ağabeyinin mezarını ziyaret ettiğini dile getirerek, onun neşeli ve sevgi dolu bir insan olduğunu anlattı.

Annesinin de ağabeyinin fotoğrafını her gördüğünde aynı acıyı yaşadığını, gözyaşı döktüğünü belirten Başer, acılarının hiç dinmediğini aktardı.

"Canımızdan can gitti"

Ailesinin yanı sıra Başer'i arkadaşları da unutmadı.

Yılmaz Batur, Başer'in "can dostu" olduğunu belirterek, onu kaybetmenin acısını hala yaşadığını söyledi.

Batur "Vefat ettiği zaman çok üzüldük, canımızdan can parçası gitti. Çalışkan biriydi. Ekmeği için her yere gidiyordu ve kimseye zararı yoktu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Yüksel Dalgalı da olayın her yıl dönümünde o acı geceyi hatırladıklarını ve aynı üzüntüyü yaşadıklarını belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Mustafa Serin de çocukluğunun Halil Başer ile geçtiğini belirtti.

"Çok iyi bir arkadaşımızdı, maalesef kaybettik." diyen Serin, sürekli mezarını ziyaret ettiğini, arkadaşı için dua ettiğini aktardı.

İstifa edeceği gün maden faciasında ölen ağabeyinin acısını yaşıyor
İstifa edeceği gün maden faciasında ölen ağabeyinin acısını yaşıyor
İstifa edeceği gün maden faciasında ölen ağabeyinin acısını yaşıyor
İstifa edeceği gün maden faciasında ölen ağabeyinin acısını yaşıyor
İstifa edeceği gün maden faciasında ölen ağabeyinin acısını yaşıyor

Halil Başer, Şirvan, İstifa, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstifa edeceği gün maden faciasında ölen ağabeyinin acısını yaşıyor - Son Dakika


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