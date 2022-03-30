İsviçre'de Kovid-19 tedbirleri 1 Nisan'da tamamen kaldırılacak - Son Dakika
Üye Girişi

İsviçre'de Kovid-19 tedbirleri 1 Nisan'da tamamen kaldırılacak

30.03.2022 21:55
İsviçre'de Kovid-19 tedbirleri 1 Nisan'da tamamen kaldırılacak

İsviçre'de hükümet, Kovid-19'e karşı getirilen bütün tedbirlerin 1 Nisan'dan itibaren kaldırılacağını duyurdu.

İsviçre'de hükümet, Kovid-19'e karşı getirilen bütün tedbirlerin 1 Nisan'dan itibaren kaldırılacağını duyurdu.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, 16 Şubat'ta Kovid-19 yasaklarının birçoğunun sonlanmasıyla başlayan normalleşme sürecinin cuma tamamlanacağı, bu kapsamda toplu taşıma araçları ve sağlık merkezlerinde halen geçerli olan maske takma zorunluluğunun sona ereceği bildirildi.

Kovid-19 testi pozitif çıkanlara 5 gün karantina zorunluluğunun da cuma son bulacağı kaydedildi.

Bütün tedbirlerin ulusal çapta kaldırılmasına karşın yerel idarelerin, salgının durumuna göre bazı alanlarda maske zorunluluğunu federal hükümete danışmaksızın yeniden getirebileceği bilgisi verildi.

Bern, Cenevre ve Valais kanton idareleri, sağlık merkezlerinde maske zorunluluğuna şimdilik devam edeceklerini açıkladı.

"Krizin bittiğini söyleyemeyiz"

Toplantı sonrası basına konuşan İçişleri Bakanı Alain Berset, "Krizin bittiğini söyleyemeyiz fakat krizin vahim evresi son buldu." dedi.

Berset, martta Kovid-19 vakalarındaki artışa rağmen salgınla mücadelenin "yolunda gittiğini" ve "hastanelerdeki durumun sabit olduğunu" vurguladı.

Son 24 saatte 16 bin 462 kişinin testinin pozitif çıktığı İsviçre'de vaka artışları geçen haftaya göre yüzde 37 düştü.

Hükümetin 16 Şubat'ta aldığı kararla Kovid-19 tedbirlerinin büyük bir kısmı sonlandırılmış, bu tarihten itibaren bar, restoran, kafe, tiyatro, konser, spor salonu ve diğer kapalı mekanlara girişlerde Kovid-19 aşı sertifikası zorunluluğu kaldırılmıştı.

Maske takma zorunluluğunda da hafiflemeye gidilmiş, iş yerleri başta olmak üzere konser alanı, alışveriş merkezi ve okullarda maske takmanın artık gerekmeyeceği duyurulmuştu.

YORUMLAR
500
İnternet hizmeti de zamlanıyor! 1 Nisan itibariyle yüzde 67 artacak İnternet hizmeti de zamlanıyor! 1 Nisan itibariyle yüzde 67 artacak Başkent'in 1930-1980 arası sivil mimari belleğini anlatan sergi açıldı Başkent'in 1930-1980 arası sivil mimari belleğini anlatan sergi açıldı

Hükümet, İsviçre, Kabine, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsviçre'de Kovid-19 tedbirleri 1 Nisan'da tamamen kaldırılacak - Son Dakika


Son Dakika
21:39 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İstanbul'daki barış müzakereleri hakkında konuştu: İleriye dönük olumlu gelişme var
21:37 TOGG görücüye çıktı! Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'ne damga vurdu
21:28 Wanted grubu üyesi ünlü şarkıcı Tom Parker hayatını kaybetti
21:02 İnternet hizmeti de zamlanıyor! 1 Nisan itibariyle yüzde 67 artacak
21:01 BM, barış müzakerelerindeki rolü için Türkiye'ye teşekkür etti: Minnettarız
20:58 Sevenlerini korkuttu! Aziz Yıldırım ameliyat oldu
20:50 Milli Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Zehra Güneş'in sevgilisiyle verdiği pozda takipçileri boy farkına takıldı
20:15 Tartışma sonrası ekmek bıçağıyla sokak ortasında eşini öldürdü
20:05 Cam şişede torpil patlattı, az kalsın gözünden oluyordu
19:49 Ünlü kahin Nostradamus'un 2022 iddiaları korkuttu: Buğday zamlanınca insanlar birbirini yiyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 22:04:43. #1.12#
SON DAKİKA: İsviçre'de Kovid-19 tedbirleri 1 Nisan'da tamamen kaldırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement