İtalya'da 16 kentte Nazi operasyonu: Parti kurma planı ve çok sayıda silah ortaya çıktı

İtalyan polisi, Nazi partisi kurma hazırlığındaki bir gruba ülke çapında yapılan operasyonla baskın düzenledi.



İki yıldır sürdürülen soruşturmanın ardından harekete geçen güvenlik güçleri, 16 şehirde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda dev silah depolarının yanı sıra açık şekilde Nazi taraftarı bir hareket oluşturulması hedefi güden ve aynı ideolojiyi paylaşan antisemik ve homofobik kişileri etkisiz hale getirdi.