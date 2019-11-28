Son Dakika Haberleri: İtalya'da 16 kentte Nazi operasyonu: Parti kurma planı ve çok sayıda silah ortaya çıktı
Son Dakika Dünya İtalya'da 16 kentte Nazi operasyonu: Parti kurma planı ve çok sayıda silah ortaya çıktı - Son Dakika Dünya

İtalya'da 16 kentte Nazi operasyonu: Parti kurma planı ve çok sayıda silah ortaya çıktı

6 saat önce

İtalya'da polis aşırı sağcı bir Nazi partisi kurma hazırlığındaki bir grubu ülke çapında yapılan operasyonla ortaya çıkardı.

İtalya'da 16 kentte Nazi operasyonu: Parti kurma planı ve çok sayıda silah ortaya çıktı, System.String[]

İtalyan polisi, Nazi partisi kurma hazırlığındaki bir gruba ülke çapında yapılan operasyonla baskın düzenledi.


İki yıldır sürdürülen soruşturmanın ardından harekete geçen güvenlik güçleri, 16 şehirde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda dev silah depolarının yanı sıra açık şekilde Nazi taraftarı bir hareket oluşturulması hedefi güden ve aynı ideolojiyi paylaşan antisemik ve homofobik kişileri etkisiz hale getirdi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:26 
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