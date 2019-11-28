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İtalya'da 16 kentte Nazi operasyonu: Parti kurma planı ve çok sayıda silah ortaya çıktı
6 saat önce
İtalya'da polis aşırı sağcı bir Nazi partisi kurma hazırlığındaki bir grubu ülke çapında yapılan operasyonla ortaya çıkardı.
İtalyan polisi, Nazi partisi kurma hazırlığındaki bir gruba ülke çapında yapılan operasyonla baskın düzenledi.
İki yıldır sürdürülen soruşturmanın ardından harekete geçen güvenlik güçleri, 16 şehirde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda dev silah depolarının yanı sıra açık şekilde Nazi taraftarı bir hareket oluşturulması hedefi güden ve aynı ideolojiyi paylaşan antisemik ve homofobik kişileri etkisiz hale getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:26
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