Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 463'e yükseldi - Son Dakika

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı, bugün 97 kişi daha artarak 463'e yükseldi. Ülkede, iki hafta önce patlak veren Kovid-19 nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, koronavirüs vakalarına ilişkin son durumu başkent Roma'da düzenlediği günlük basın toplantısında paylaştı. Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 7 bin 985, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde koronavirüs bulaşanların toplam sayısının ise 9 bin 172'ye ulaştığını aktardı.

Genel Müdür Borrelli, ölü sayısının düne göre 97 kişi daha artarak 463'e yükseldiğini açıkladı. Borrelli ayrıca, iyileşenlerin sayısının bugün 102 kişi daha artarak 724'e yükseldiğini aktardı.

MAHKUMLAR FİRARDA

Diğer yandan, Kovid-19 endişesi ve buna yönelik tepkiler nedeniyle ülkede hafta sonu baş gösteren cezaevinde isyan furyası bugün de devam etti. Dün Modena'da çıkan olaylarda 6 mahkumun yaşamını yitirdiği açıklanırken, başkent Roma'daki Rebibbia cezaevi de olmak üzere ülke genelindeki 27 cezaevinde olayların çıktığı belirtiliyor. Olaylarda mahkumların yatakhanelerini ateşe verdikleri ve bir şekilde kaçmaya çalıştıkları aktarılıyor.

Özellikle Foggia kentindeki cezaevinden yaklaşık 50 tutuklunun kaçtığı bunlardan 30 kadarının yakalandığı, geri kalanının arandığı bildirildi.

Başbakan Giuseppe Conte, cezaevindeki olaylar nedeniyle İçişleri Bakanlığında güvenlik kurulunu topladı.

SPOR MÜSABAKALARI ERTELENDİ

Yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle iki haftayı aşkın süredir acil durum içinde olan İtalya'da, Ulusal Olimpiyat Komitesi'nin (CONI) kararıyla tüm spor etkinliklerinin 3 Nisan'a kadar durdurulduğu bildirildi.

VİRÜS ÜST DÜZEY YETKİLİLERE DE BULAŞTI

İtalya Genelkurmay Başkanı General Salvatore Farina, Pazar günü yaptığı kendisinde koronavirüs görüldüğünü söyledi. Ülkede koalisyon ortaklarından Demokratik Parti'nin genel sekreteri Nicola Zingaretti de dün kendisinde koronavirüs görüldüğünü açıkladı. Piemonte Bölge Başkanı Alberto Cirio'ya da koronavirüs teşhisi koyuldu.