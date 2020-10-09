İtalya'da kürtajla alınan fetüslerin gizlice annelerin isimleriyle gömüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
BBC

İtalya'da kürtajla alınan fetüslerin gizlice annelerin isimleriyle gömüldüğü ortaya çıktı

09.10.2020 13:12
İtalya'da kürtajla alınan fetüslerin gizlice annelerin isimleriyle gömüldüğü ortaya çıktı, System.String[]

İtalya'da kürtajla alınan 100'den fazla fetüsün izinsiz olarak annelerin ismiyle mezarlığa gömüldüğü ortaya çıkınca soruşturma başlatıldı.

İtalya'da kürtajla alınan 100'den fazla fetüsün izinsiz olarak annelerin ismiyle mezarlığa gömüldüğü ortaya çıkınca soruşturma başlatıldı.

Başkent Roma'daki Prima Porta Mezarlığı'nda "melek bahçesi" adı verilen bir alana yaklaşık 10 yıldır izinsiz olarak fetüslerin gömüldüğü ve haç şeklindeki mezar taşlarına da annelerin isminin yazıldığı ortaya çıktı.

En az 100 kadın, fetüslerin kendilerinin onayı olmaksızın gömüldüğü ve isimlerinin mezar başlarına yazılmasıyla özel hayatın gizliliği ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle savcılığa şikayette bulundu.

Skandal, kadınlardan birinin yerel basında "melek bahçesinden" söz edildiğini fark ederek mezarlığa gitmesi üzerine ortaya çıktı.

'Öfke ve ızdırap vericiydi'

Prima Porta Mezarlığı'na giden kadın, burada üzerinde kendi isminin yazdığı bir mezarla karşılaştı.

Marta isimli bu kadın yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Gebeliğimi sonlandırılmasına ilişkin belgeleri imzalarken bana 'Cenazenin gömülmesini ve tören istiyor musunuz?' diye sordular. Kimseye açıklamam gerekmeyen özel nedenlerden ötürü istemediğimi söyledim."

Ancak mezarlığa gittiğinde kendi adına bir mezar yeri olduğunu gören kadın "Rızam olmadan, ismimle ve bana ait olmayan Hristiyanlık sembolü bir haçla mezar yapılmış olduğunu görmek öfke ve ızdırap vericiydi" dedi.

İlk vakanın ortaya çıkması üzerine birçok kadın daha benzer şekilde kürtajla aldırdıkları fetüslerin mezarlıkta olduğunu keşfetti.

100'den fazla kadının şikayetini, Differenza Donna isimli kadın hakları derneği savcılığa sundu.

Bu kadınlardan biri olan Francesca da kürtajı yaptırdığı hastaneden durumu açıklamalarını istediğini ancak "Hiçbir bilgimiz yok" yanıtını aldığını söyledi.

Şikayetçi kadınlardan birinin kürtaj operasyonunun gerçekleştirildiği San Camillo Hastanesi olayla ilgili sorumlulukları olmadığını iddia etti.

Yerel sağlık otoritesi ASL henüz konuyla ilgili yorum yapmadı.

Cenaze işlemlerini yapan Ama kuruluşu ise ASL tarafından verilen direktiflere uyduklarını belirtti. Ancak aktivistler, bu uygulamanın yıllardır sürdüğü de göz önünde bulundurulursa, kürtaj karşıtı Katolik grupların birçok farklı kurumla gizli bir işbirliği içinde bu işlemleri yapmış olabileceğini söylüyor.

Differenza Donna derneği, ülkenin diğer bölgelerinde de benzer olaylarla karşılaşılabileceğini belirterek kadınlara böyle bir durumda kendileriyle iletişime geçmeleri çağrısında bulundu.

Derneğin Başkanı Elisa Ercoli, "Keyfi olarak hayatlarımızı, bedenlerimizi ve seçimlerimizi kontrol altına almaya çalışan bu sistem ve kurumlara" karşı adalet mücadelesi vereceklerini söyledi.

90 güne kadar gebelikler gönüllü olarak sonlandırılabiliyor

İtalya'da 1978'de kabul edilen 194 numaralı yasa ile kadınlara 90 güne kadar gebelikleri gönüllü olarak sonlandırma hakkı tanınıyor.

90 günden sonraki dönemde ise annenin hayatını tehlikeye sokabilecek riskler olması durumunda kürtaja izin veriliyor. Ancak hekimlere "vicdani ret" hakkı tanınması gibi nedenlerle kadınlar pratikte sıklıklasıkıntılarla karşılaşabiliyor.

Ülkedeki jinekologların yüzde 70 kadarı vicdani ret hakkından faydalanarak kürtaj yapmayı reddediyor, bu oran bazı bölgelerde yüzde 90'a kadar ulaşabiliyor.

İtalya, yerel, Mezar, Kadın, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İtalya'da kürtajla alınan fetüslerin gizlice annelerin isimleriyle gömüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Maganda kurşunu, balkonda çamaşır asan kadının kafasına isabet etti 12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti Çağla Şıkel'den ölen babası hakkında şaşırtan itiraf: Çok suratsız bir adamdı, annem o ölünce yaşama sevinci buldu Ermenistan'a cepheyi dar etmişlerdi! Aliyev'in yardımcısı ilk kez açıkladı: Ordumuz Türkiye'de eğitim aldı Altının gram fiyatı 489 lirayla rekor kırdı Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? 'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti Demir kapı çocukların üzerine devrildi! Dehşete düşüren anlar kamerada
Hatay'da sabah başlayan yangın söndürülemiyor! İşte bölgeden görüntüler Hatay'da sabah başlayan yangın söndürülemiyor! İşte bölgeden görüntüler         
13:58
Birlikte olduğu eşcinsel kadın, komşusuyla kiralık katil tutup kocasını vurdurttu Birlikte olduğu eşcinsel kadın, komşusuyla kiralık katil tutup kocasını vurdurttu         
12:44
Mustafa Cengiz, ödeme yapmadıkları iki yıldıza çok sert çıktı: Ne halt yediklerini anlatacağım Mustafa Cengiz, ödeme yapmadıkları iki yıldıza çok sert çıktı: Ne halt yediklerini anlatacağım         
12:12
Son Dakika: Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı Son Dakika: Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı         
12:02
Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi         
11:38
Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı         
11:30
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Mersin'de sahte 1 milyon 800 bin dolar ele geçirildi, operasyonda 4 kişi yakalandı Mersin'de sahte 1 milyon 800 bin dolar ele geçirildi, operasyonda 4 kişi yakalandı         
10:35
Seyir halindeyken sıfır araç bir anda alev aldı, kadın doktor ve eşi ölümden son anda kurtuldu Seyir halindeyken sıfır araç bir anda alev aldı, kadın doktor ve eşi ölümden son anda kurtuldu         
10:32
İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir         
10:31
Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı         
10:14
Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü         
10:03
Çağla Şıkel'den çocuk itirafı: Kız bebeğim olsun diye yumurtalarımı dondurdum Çağla Şıkel'den çocuk itirafı: Kız bebeğim olsun diye yumurtalarımı dondurdum         
09:40
Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor         
08:59
Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu         
08:38
Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor         
08:23
Eda Taşpınar, Çukur dizisinin oyuncusu Çağrı Atakan'ı kavga olayı sonrası terk etti Eda Taşpınar, Çukur dizisinin oyuncusu Çağrı Atakan'ı kavga olayı sonrası terk etti         
21:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 14:34:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'da kürtajla alınan fetüslerin gizlice annelerin isimleriyle gömüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei