İtalya'da virüs nedeniyle çıkan hapishane isyanlarında ölü sayısı 7'ye çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya'da virüs nedeniyle çıkan hapishane isyanlarında ölü sayısı 7'ye çıktı - Son Dakika

İtalya'da virüs nedeniyle çıkan hapishane isyanlarında ölü sayısı 7'ye çıktı

7 saat önce

İtalya'da koronavirüsün (Kovid-19) hızla yayılışının durdurulamaması ülkede endişeleri artırmaya devam ediyor.

İtalya'da virüs nedeniyle çıkan hapishane isyanlarında ölü sayısı 7'ye çıktı, System.String[]

İtalya'da koronavirüsün (Kovid-19) hızla yayılışının durdurulamaması ülkede endişeleri artırmaya devam ediyor. Salgın nedeniyle açık görüşleri iptal edilen mahkümlar birçok hapishanede isyan çıkardı, 7 kişi yaşamını yitirdi.

İtalya'da koronavirüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 463'e, hasta sayısı ise 9 bin 172'ye ulaşırken; hapishanelerden de salgınla bağlantılı isyan haberleri geliyor. Pazar günü başlayan isyan dalgasına, Napoli, Salerno ve karantina altına alınan Modena ve Milano da dahil 8 şehirdeki mahkümlar katıldı. İsyanlara, salgından dolayı açık görüşlerin iptal edilmesinin ve Modena'daki hapishanede bir gardiyanın virüs taşıdığının anlaşılması üzerine yeterince tedbirin alınmamasının neden olduğu belirtiliyor. İsyanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 7'ye çıktı.

Öte yandan, Milano'daki bir hapishanenin önünde ise mahkümların yakınları ve mahkümların haklarını savunanlar ile polis arasında arbede çıktı.

Görüntü Dökümü

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-Milano'daki hapishanenin önünde çıkan arbede

-Mahkümların yakınları ve mahkümların haklarını savunanlar ile polis arasında çıkan arbede


Milano, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:53 Kaynak: DHA
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