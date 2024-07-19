İYİ Parti Gençlik Kolları 81 ilde aşure dağıttı

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(ANKARA) - İYİ Parti Gençlik Kolları, Aşure Günü dolayısıyla 81 il meydanında 10 bin vatandaşa aşure dağıttı. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Aslan, "Böyle anlamlı bir günde vatandaşlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk. Paylaşmanın ve dayanışmanın önemini bir kez daha hatırladık" dedi.

"İYİ Gençlik" üyeleri, Muharrem ayı dolayısıyla Aşure Günü'nde 81 ilin meydanında vatandaşlara 10 bin porsiyon aşure ikram etti. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Aslan da Cuma Namazı sonrası gerçekleştirilen etkinliğin anlam ve önemine ilişkin şunları söyledi:

"Böyle anlamlı bir günde vatandaşlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk. Paylaşmanın ve dayanışmanın önemini bir kez daha hatırladık. Aşure, farklılıklarımızla bir arada, huzur ve barış içinde yaşamanın en güzel simgelerinden birisi. Etkinliğimize katılarak aşımızı paylaşan ve Aşure Günü'müze ortak olan herkese teşekkür ediyoruz. Aşuremiz hayırlara vesile olsun. Bu vesileyle Türkiye'nin dört bir yanında faaliyetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirmeye devam eden İl Gençlik Kolları'ndaki kardeşlerimize de teşekkür etmemiz gerekiyor. İYİ Gençlik olarak ülkemizin birlik ve beraberliği için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."