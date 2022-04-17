İzmir'de babasını bıçakla öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de babasını bıçakla öldüren kişi tutuklandı

17.04.2022 14:08
İzmir'de babasını bıçakla öldüren kişi tutuklandı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde restoranda babasını bıçakla öldüren kişi tutuklandı.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde restoranda babasını bıçakla öldüren kişi tutuklandı.

Maltepe Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki restoranda Haşmet G'yi (54) bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan oğlu D.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Maltepe Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde önceki gece restoranda oturan Haşmet G, konuşmak için yanına gelen oğlu D.G'nin (29) bıçaklı saldırısına uğramış, sırtından ve boynundan yaralanan Haşmet G. olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaçan zanlı D.G. daha sonra Güzelbahçe İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olmuştu.

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Maltepe Mahallesi, Güzelbahçe, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de babasını bıçakla öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika


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