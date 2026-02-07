İzmir'de Baraj Doluluk Oranı Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de Baraj Doluluk Oranı Arttı

İzmir\'de Baraj Doluluk Oranı Arttı
07.02.2026 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de etkili sağanaklar, ana barajların doluluk oranlarını geçen yıla göre artırdı.

İZMİR'de etkili olan sağanak barajlardaki doluluk oranlarını artırdı. Bugün itibarıyla başta kentin içme suyunu karşılayan Tahtalı olmak üzere Balçova, Ürkmez, Gördes ve Çeşme Kutlu Aktaş barajlarının doluluk oranları geçen yılı geride bıraktı.

Kent genelinde günlerdir süren etkili olan sağanak barajları doldurdu. İzmir'in içme suyunu karşılayan Tahtalı Barajı'nda bugün itibarıyla doluluk oranı yüzde 16,34 olarak geçen yılın oranını geçti. Geçen yıl 7 Şubat'ta ise bu oran 14,92 olarak ölçülmüştü. Barajda kullanılabilir su hacmi ise 46 milyon 900 bin metreküp oldu. Aktif doluluk oranı 7 Şubat 2025'te yüzde 33,23 olarak ölçülen Balçova Barajı yüzde 44,91'e, yüzde 27,16 olarak ölçülen Ürkmez Barajı yüzde 45,05'e, yüzde 6,23 olarak ölçülen Gördes Barajı yüzde 7,24'ye ve yüzde 21,06 olarak ölçülen Çeşme Kutlu Aktaş Barajı ise yüzde 46,44'e yükseldi. Güzelhisar Barajı'nda ise aktif doluluk oranları geçen yıla göre düştü. Barajdaki doluluk oranı geçen yıl 7 Şubat'ta yüzde 70,13 olarak ölçülürken, bugün ise yüzde 54,22 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: DHA

Baraj Doluluk Oranı, Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, İzmir, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Baraj Doluluk Oranı Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Komşuları haber alamayınca eve girildi Çürümüş halde ölü bulundu Komşuları haber alamayınca eve girildi! Çürümüş halde ölü bulundu
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Altın ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in işaret ettiği tarih Altın ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
İnfial yaratan görüntü Müşterinin yemeğine ayakkabısını sürdü İnfial yaratan görüntü! Müşterinin yemeğine ayakkabısını sürdü

12:47
Gerçekler ortaya çıktı İşte Jhon Duran’ın Fener’den neden yollandığı
Gerçekler ortaya çıktı! İşte Jhon Duran'ın Fener'den neden yollandığı
12:26
Galatasaray’da tepki çeken ayrılık Taraftar çıldırdı
Galatasaray'da tepki çeken ayrılık! Taraftar çıldırdı
12:00
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet’ten tepki çeken paylaşım Silmek zorunda kaldı
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
11:55
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe Ölüme terk edip kaçmışlar
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe! Ölüme terk edip kaçmışlar
11:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir İşte konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
11:00
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 13:02:44. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Baraj Doluluk Oranı Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.