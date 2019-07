İzmir'de çekilen kısa film festival yolculuğunda

İZMİR'de yaşayan yönetmen Alper Akdeniz 'in (35) 5 yıl ara verdikten sonra yaptığı ilk kısa filmi 'Maraton', Lift- Off Film Festivali 'nde boy gösterecek. Teknoloji ve iletişim bağımlılığını konu edinen 2.5 dakikalık tek plan film, festival kapsamında Berlin , Melbourne, Paris , Sydney, Toronto Londra ve Manchester 'da gösterime giriyor. İzmir 'in Konak ilçesinde yaşayan ve çektiği filmlerle 35'ten fazla ödül alan yönetmen Alper Akdeniz, son çektiği kısa filmle büyük bir başarıya imza attı. Teknoloji ve iletişim bağımlılığını konu edinen 2,5 dakikalık 'Maraton' kısa filmi, Lift-Off Film Festivali'nde boy gösterecek. Yönetmenin 5 yıl aradan sonra yaptığı ilk kısa film olma özelliğini taşıyan Maraton, tek plan çekim yöntemiyle de izleyenlerin büyük beğenisini topluyor. 50 kişilik bir ekibin görev aldığı film, Berlin, Melbourne, Paris, Sydney, Toronto, Amsterdam, Los Angeles, Tokyo, Londra ve Manchester'da gösterime girecek. Filmin yapımcılığını Ahmet Akdeniz , görüntü yönetmenliğini Cem Uğur, afiş tasarımını ise Yasin Aydoğan , müziklerini ise Yiğitcan Kiremitçi üstleniyor.Filmin özel bir teknikle çekildiğini ifade eden Alper Akdeniz, "Bir süredir film yapamamıştım ancak Maraton'la birlikte iddialı birkaç iş daha gündeme gelecek. Filmde, kamera bir kez açılıyor ve bir daha kapanmıyor dolayısıyla bu durum provaların daha uzun sürmesine sebep oldu. Filmi bitireli henüz birkaç hafta oldu ancak birçok ülkede gösterime girecek. Dünya çapında böyle bir ilgi bulması benim için gerçekten çok önemli" dedi.

