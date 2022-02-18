Üye Girişi
İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

18.02.2022 17:36
İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S'nin kentte olduğunu tespit etti.

H.S, ekiplerin düzenlediği operasyonla bulunduğu evin içinden açtığı delikten kaçarken yakalandı.

Zanlı, işlemin ardından cezaevine gönderildi.???????

YORUMLAR
500
2, 5 yaşındaki bebeğe acımadılar! Adalet de onlara acımadı: Anne ve sevgilisine hapis! 2, 5 yaşındaki bebeğe acımadılar! Adalet de onlara acımadı: Anne ve sevgilisine hapis! Pakistanlı doktor İzmir'de 37 hastasını taciz etti! Akıllanmadı! Bu kez Tunceli'de tacize yeltenince, tutuklandı Pakistanlı doktor İzmir'de 37 hastasını taciz etti! Akıllanmadı! Bu kez Tunceli'de tacize yeltenince, tutuklandı İzmir'deki silahlı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı İzmir'deki silahlı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Bayındır, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:36 Taraftar, Megastar 'Geççek' şarkısıyla ayaklandı! Sosyal medya bu paylaşımlarla yıkılıyor
17:33 Binnur Kaya, Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna dahil oluyor!
17:31 Aslan, transfer ataklarına erken başladı! Rus sol bek, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek
17:21 Putin'den dikkat çeken Ukrayna açıklaması: NATO ile güvenlik garantileri konusunda müzakereye hazırız
16:58 Karamollaoğlu: Türkiye'yi krizlerden ve kötü yönetimden kurtarmanın derdindeyiz
16:46 Mahkemedeki açıklaması gün yüzüne çıktı! Eski futbolcu Sezer Öztürk'ten gündem olacak cinayet savunması
16:37 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Mahir zor duruma düşüyor
16:27 Putin önlemini aldı! Batının hamlelerine karşı 50 ton ağırlığında nakit doları ülkeye soktu
16:18 "Geççek" sosyal medyayı salladı! Selda Bağcan'da duruma sessiz kalmadı: Nihayet kükredin
16:03 Kırmızı Oda final bölümünde neler olacak? Hikayeler nasıl bitiyor?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 17:42:52. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement