İzmir'de Kuvvetli Yağış Uyarısı
İzmir'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

31.01.2026 18:16
Meteoroloji, İzmir'de yarın kuvvetli yağış ve olumsuzluklar için uyarıda bulundu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren İzmir'in doğusunda kuvvetli, batısında ise aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Değerlendirmede merkez ilçeler ile kuzey, güney ve batı ilçeler "tehlikeli", Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ise "az tehlikeli" olarak sınıflandırıldı.

Yağışlara bağlı olarak heyelan ve toprak kayması gibi risklerin de bulunduğu belirtilen açıklamada, sağanağın pazartesi günü saat 06.00'ya kadar etkili olması beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

19:32
