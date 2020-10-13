Son dakika: Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Aliağa ilçesindeki tarihi eser operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi çalışmaları kapsamında Şakran Mahallesi'nde A.M. ve A.K'nin otomobillerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları bilgisine ulaştı.

Şüphelilere ait aracı durdurarak arama yapan ekipler, Klasik, Helenistik, Roma, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait 116 sikke, 4 madeni ok ucu, 3 hayvan figürü, 2 madalyon ucu ve 5 obje olmak üzere toplam 130 tarihi eser ele geçirdi.

A.M. ve A.K. gözaltına alındı.