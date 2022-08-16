İzmir'de tefeci şebekesine helikopter destekli operasyon: 17 gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de tefeci şebekesine helikopter destekli operasyon: 17 gözaltı

16.08.2022 14:48

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, faizle para verip, mağdur ettikleri kişilerin birçok taşınmazını tehdit ve cebirle kendi üzerlerine alan tefeci şebekesine helikopter destekli operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, faizle para verip, mağdur ettikleri kişilerin birçok taşınmazını tehdit ve cebirle kendi üzerlerine alan tefeci şebekesine helikopter destekli operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Aliağa KOM Grup Amirliği ekipleri, ilçede acil nakit para arayışına giren kişilere tefe usulü para vererek, karşılığında muvafakatname ve yüksek meblağlarda senet imzalattıran, maaşlarının bir kısmına veya tamamına el koyan, mağdurların üzerinde bulunan birçok taşınmazı tehdit ve cebirle kendi üzerlerine alıp, ortalama 65 milyon TL haksız kazanç elde eden şebekeyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere bugün özel hareket polisi ve helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; doldurulmaya hazır 33 boş senet, 13 dolu senet, 5 mağdurun isimleri ve alacak miktarlarının not edildiği ajanda, 2 doldurulmuş senet fotokopisi, mağdurlara ait ödeme emirli 5 dekont, 1 vekaletname, mağdurlara ait 2 tapu, üzerlerinde mağdurların ve para miktarlarının yazılı olduğu çok sayıda not kağıdı, 3 tabanca ve 24 tabanca mermisi ile 51 bin 600 lira ele geçirildi. Operasyonda 17 şüpheli, gözaltına alındı.


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Kaynak: DHA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de tefeci şebekesine helikopter destekli operasyon: 17 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de tefeci şebekesine helikopter destekli operasyon: 17 gözaltı - Son Dakika
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